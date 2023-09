Paga 150mila euro per allungarsi le gambe di 14 centimetri. Ma ora si pente

Centoconquanta mila euro per essere più alta di quattordici centrimetri. Tanto è costato l'allungamento delle gambe alla modella tedesca Theresia Fischer, che è passata da essere alta 1,70 a 1,84 grazie a un delicato intervento chirurgico di lex extension. Una pratica tanto rara quanto complicata e dolorosa, alla quale la 31enne ha deciso di sottoporsi nel 2016 e che oggi sta tenendo banco in Germania tra polemiche e confessioni.

La scelta e l'intervento

Theresia Fischer aveva 24 anni e un marito quando ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento di allungamento delle gambe per assecondare i desideri del coniuge. Theresia aveva già una carriera nel mondo della moda, ma il compagno, Thomas Behrend, la convinse a sottoporsi alla delicata procedura, sostenendo che l'avrebbe resa più bella e speciale. Così nel 2016, la modella si è fatta rompere le ossa e impiantare barre telescopiche nella parte superiore delle gambe ottenendo un allungamento di otto centimetri in dodici mesi. Nel 2022 Theresia ha completato la trasformazione, allungando anche la parte inferiore dei due arti, "guadagnando" ulteriori cinque centimetri e mezzo di altezza.

Le conseguenze

Diventare alta 1,84 centimetri in sette anni non è stato, però, facile. La modella tedesca è andata incontro a molte conseguenze negative dovute alla pratica di leg extension come difficoltà di coordinazione, mobilità ridotta, crampi e dolori lancinanti. Senza considerare i lunghi periodi di immobilità e i costi sostenuti, circa 140mila euro. Tutto condiviso e documentato sui social network dove, lo scorso marzo, ha pubblicato l'ennesimo risultato ottenuto, i quattordici centimetri tanto agognati. " Un anno che ha cambiato tutta la mia vita", ha scritto su Instagram la top model, che ha proseguito: "Ormai sono di nuovo super in forma, posso fare tutto (sport ecc.) e ora finalmente mi sento di nuovo bene nel mio corpo ".

La polemica

Sui social la Fischer è stata duramente criticata per la sua scelta, giudicata rischiosa per il tipo di intervento, e è stata additata come un pessimo esempio per le giovani ragazze che la seguono. "Non imitatemi", aveva messo le mani avanti la modella, ma questo non l'ha risparmiata dalle dure critiche. Al centro del dibattito è finita anche la pratica medica dell'allungamento delle gambe, molto dolorosa e rischiosa e consigliata solo in casi estremi. A quel punto Theresia Fischer, che in Germania è conosciuta per avere partecipato al reality German's Next Top Model con Heidi Klum, ha confessato di essersi pentita di averlo fatto e di essersi sentita "obbligata" a sottoporsi all'intervento.

La confessione: "L'ho fatto per lui"