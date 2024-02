Arriva un altro spin-off di Game of Thrones. Ma non si parla di Jon Snow

Sappiamo fin troppo bene come è cambiato l’universo televisivo americano da quando la serie di Game of Thrones ha fatto la sua prima apparizione in tv. Era 2011 e da quel momento in poi niente è stato più lo stesso. Dopo 7 stagioni – non tutte riuscite nella sua interezza – le storie di amore e di guerra nei sette regni di Westeros si sono concluse lasciando, però, un’eredità immanente che brilla ancora oggi. Alla luce di un successo che non si è mai sgonfiato, nonostante le critiche dai fan più accaniti per un finale non in linea con le intenzioni di George R.R. Martin, si è deciso di investire ancora tempo e denaro sul franchise. Da qui l’idea di dare via a un universo condiviso per esplorare miti e leggende di Game of Thrones. Ed è celebre il prequel – disponibile in Italia su Now – dal titolo House of the Dragon che con caparbietà è stato capace di raccontare la genesi della casata dei Targaryen ben 200 anni prima della nascita della “madre dei draghi”. La serie, rinnovata per una seconda stagione, dovrebbe tornare in tv la prossima estate ma questa non è l’unica novità.

Come si legge dalle prime anticipazioni trapelate in rete nelle ultime ore è stata confermata la realizzazione su un secondo spin-off di Game of Thrones e la vicenda sarà ambientata ancor prima di House of the Dragon, in un’epoca oscura e turbolenta. La HBO è il network che trasmetterà la serie tv di cui, per il momento, non si conosce né il cast né altri dettagli. Si conosce però qualcosa sulla trama. La serie sarà intitolata Aegon’s Conquest e, come già puntualizzato, sarà un prequel diretto del fortunato House of the Dragon. Racconterà la storia della sanguinosa e brutale conquista di Westeros da parte dei Targaryen. La storia segue l'invasore Aegon Targaryen che conquistò il continente di Westeros con le sue mogli-sorelle, Rhaenys e Visenya e i loro draghi. Aegon unificò con successo sei dei Sette Regni in soli due anni. Solo Dorne fu in grado di resistere al suo potere. Il progetto viene descritto come una sorta di “ritorno alle origini” all’epico universo fantasy creato da George R.R. Martin.

E ci saranno nomi altisonanti tra i produttori e gli sceneggiatori. Le notizie riportano che al timone del progetto ci sarà Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman e The Batman 2 di Matt Reeves, e autore di una nuova serie animata di Terminator in lavorazione per Netflix. Per il momento questo è l’unico progetto legato al mito di Game of Thrones che riceve il semaforo verde dal network. Resta ancora in ballo la serie su Jon Snow ma non è dato sapere se verrà mai realizzata. Come si discute ancora sul progetto di A Knight of the Seven Kingdoms.