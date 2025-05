Si può ridere sui "Maschi veri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Bè, se volete entrare con molta leggerezza e con il sorriso nel discorso sulla parità di genere, ecco che da oggi parte su Netflix Maschi veri, una serie comedy che gioca sugli stereotipi maschili e femminili. Tranquilli, non c'è dibattito sociologico, non c'è filippica contro il «patriarcato», c'è solo un divertissement su cosa significhi essere uomini in una società che sembra averli lasciati indietro. Dunque, forse non è la serie adatta ai teenager, che (più o meno) sono cresciuti in modo diverso, ma lo è per i 40/50 enni. Prodotta da Matteo Rovere, è una riscrittura della serie spagnola Maschos alfa. Nell'adattamento italiano i protagonisti sono quattro amici: Luigi, interpretato da Pietro Sermonti, Massimo, ovvero Matteo Martari, Mattia, Maurizio Lastrico e Riccardo, Francesco Montanari. Ognuno ha una situazione complicata con l'altro sesso: il primo non ha più rapporti intimi con la moglie, il secondo viene licenziato per comportamento maschilista, il terzo ha divorziato e non riesce a riprendersi, mentre l'ultimo, il vero e proprio maschio alfa, traditore seriale, rimane sconvolto quando la fidanzata gli chiede di aprire la coppia.

Tra crisi esistenziali, inghippi, fraintendimenti, ipocrisie, corsi di «sensibilizzazione», i quattro attraverso la loro chat, chiamata, appunto Maschi veri, cercano di supportarsi e magari fare un passetto in avanti sul concetto di «vero».