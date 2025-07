La signora in giallo avrà un remake: chi sarà la nuova Jessica Fletcher

La signora in giallo è una delle serie più conosciute e amate del piccolo schermo, un titolo perfetto per un recupero estivo. Perfetto per gli amanti delle storie à la Agatha Christie, La signora in giallo ha fatto il suo debutto in tv nel 1984 ed è andata in onda fino al 1996, per un totale di 263 episodi, tutti incentrati sulla scrittrice Jessica B. Fletcher, interpretata dall'iconica Angela Lansbury. Ex insegnante di inglese e vedova, Jessica Fletcher vive nella cittadina immaginaria di Cabot Cove, dove cerca di vivere una vita tranquilla a dispetto del successo ottenuto come scrittrice di gialli di enorme riscontro. Tuttavia la sua quotidianità è spesso intervallata da omicidi più o meno brutali che non solo risvegliano la sua curiosità, ma la spingono a improvvisarsi come detective dilettante ma di grande arguzia.

Che piaccia o meno, La signora in giallo è una serie che ha fatto la storia del piccolo schermo, tenendo incollati 25 milioni di spettatori ogni settimana, e dunque non sorprende nessuno che, in questo tempo di povertà creativa in quel di Hollywood, dove tutto è un remake o un reboot, anche la storia di Jessica Fletcher si sia piegata a subire un remake. Il nuovo film sulla scrittrice detective verrà realizzato dalla Universal Pictures e, stando a quello che riporta Variety, il ruolo di Jessica Fletcher sarà interpretato dall'attrice Jamie Lee Curtis. Volto molto amato del cinema, con i suoi ruoli iconici in film diventati cult come Halloween e True Lies, l'attrice ha da poco vinto il suo primo Oscar con il film Everything everywhere all at once e nel 2024 si è portata a casa il suo primo Emmy come guest star nella serie di Disney+ The Bear. Forse, però, il ruolo per cui Jamie Lee Curtis è più conosciuta dal grande pubblico è quello di Ophelia, la prostituta che aiuta Dan Aykroyd a riprendersi la sua vita nel classico di Natale Una poltrona per due.

In questi giorni, inoltre, Jamie Lee Curtis è impegnata con la promozione di Quel pazzo venerdì 2, ed è stato proprio in occasione della prima del film dove recita con Lindsay Lohan che Jamie Lee Curtis ha parlato dell'emozione di essere stata scelta come protagonista del remake de La signora in giallo. In un'intervista con Entertainment Tonight, a Jamie Lee Curtis viene chiesto quali siano le possibilità di vederla nei panni di Jessica Fletcher. "Sta succedendo," ha detto, dopo aver fatto una breve pausa per aumentare le aspettative del pubblico.

"Siamo ancora a qualche metro di distanza, ma sì, siamo molto eccitati. Davvero molto eccitati. Però sto cercando di contenere il mio entusiasmo fino all'inizio delle riprese. Ho ancora un paio di cose da sistemare e poi potrò godermi quel lavoro."