Colpo di scena nel cast di Stranger Things 5: arriva Linda Hamilton

Cinque candidature ai Golden Globe, 41 agli Emmy; intensamente dark, profondamente onirica; la serie successo dei fratelli Duffer, Stranger Things ha, nel corso delle varie stagioni, assunto sempre più innovativi e penetranti contorni narrativi e stilistici, arrivando ad essere una delle colonne portanti su cui si basa il successo del catalogo Netflix.

Anche per la quinta stagione, la cui scrittura è attualmente in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori negli Usa, prevista per l’estate 2024, le scelte registiche dei Duffer Brother sembrano essere, studiati, presupposti vincenti per un finale di serie degno delle quattro precedenti; tra queste, la decisione di chiamare nel cast l’attrice Linda Hamilton, simbolo del cinema d’azione e fantascientifico, perfetta per le storie “ultraterrene” di Hawkins, vissute dai personaggi di Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Winona Ryder, tutti confermati per quest’ultima stagione.

La rivelazione del cast

L'annuncio della sua futura presenza sul set è stato diffuso durante l’evento TUDUM 2023 di Netflix, in cui sono stati resi noti trailer, anteprime e tutte le novità in arrivo sulla piattaforma streaming, come il trailer del live action di "One Piece" e il rinnovo per una seconda stagione di "Tudum". A parlarne è stato Arnold Schwarzenegger, suo collega nei film di “Terminator”: “Sono felice di poter annunciare che una vecchia amica, un'attrice fantastica, una vera tipa tosta si unisce alla famiglia di Netflix in una delle mie serie preferite".

“Sono entusiasta di poter annunciare che mi unirò al cast di Stranger Things 5- ha rivelato Linda Hamilton, il cui ruolo è ancora sconosciuto - Non so come riuscirò a essere una fangirl della serie e attrice allo stesso tempo. Ci lavorerò sopra. E' sempre bello vederti Arnold, organizziamo presto una cena. E per tutti gli altri, ci vedremo a Hawkins".

I volti degli anni '80

Per gli amanti del cinema anni ’80 Stranger things ha sempre rappresentato un momento di grande nostalgia; non solo per i costumi di scena, per l’ambientazione e per la colonna sonora, ma specialmente per i volti che i fratelli Duffer hanno deciso di far comparire nel casting, nel corso delle stagioni. Oltre all’attrice protagonista Winona Ryder, di per sé già simbolo iconico di quel periodo, la seconda stagione ha avuto Sean Astin di “The Goonies” e Paul Reiser di “Aliens”. Il terzo capitolo ha contato la presenza di Cary Elwes del film “La Storia Fantastica”. Nella stagione 4 ha recitato la star di “A Nightmare on Elm Street” Robert Englund, nei panni della leggenda locale Vittorio Creel.