Stranger Things, quello che non ricordi nella serie (e nel nuovo trailer): dove eravamo rimasti

Proprio in queste ore è stato diffuso online il nuovo teaser trailer della quinta stagione di Stranger Things, che farà il suo debutto su Netflix il prossimo novembre. Dal momento che la quinta stagione arriva molto tempo dopo la quarta - a causa dei ritardi avvenuti con lo sciopero degli sceneggiatori nel 2023 - ecco un breve riassunto degli eventi principali della passata stagione della serie che è senza dubbio una lettera d'amore agli anni Ottanta.

Cosa è successo nella quarta stagione di Stranger Things?

La quarta stagione di Stranger Things iniziava circa otto mesi dopo la terribile battaglia di Starcourt, che aveva sancito la fine della stagione precedente. In realtà, la primissima sequenza di Stranger Things 4 era un flashback in cui Undici è ancora una cavia da laboratorio, ma è al tempo stesso coperta di sangue e ha lo sguardo che trabocca di paura. L'azione, poi, si sposta nel presente, nel marzo del 1986 ed è così che scopriamo che Joyce, Will, Jonathan e Undici si sono trasferiti a Leonora Hills, in California. Qui, la vita per Undici non è affatto semplice. La ragazzina, infatti, non solo soffre perché ha perso tutti i suoi poteri, ma è anche vittima di bullismo da parte dei nuovi compagni di scuola. Mike e Dustin, intanto, sono rimasti a Hawkins e si sono uniti al cosiddetto Hellfire Club, un gruppo dedicato al gioco di Dungeons & Dragons, che è guidato da Eddie Munson. La storia tra Max e Lucas è finita e il rapporto tra i vari amici sembra essere messo in difficoltà dai diversi impegni e dagli interessi diversi. Tuttavia la tranquillità della vita a Hawkins viene spazzata via quando una ragazza, Chrissy, viene uccisa da un mostro umanoide che più tardi, nel corso dello show, verrà battezzato Vecna, come il malvagio stregone di Dungeons & Dragons.

Mentre Vecna continua a mietere vittime e i giornali locali indagano su Victor Creel, un uomo in manicomio accusato di aver ucciso la propria famiglia, Eddie viene messo a parte del segreto sul Sottosopra, mentre Joyce, contattata da un misterioso messaggio russo, cerca di scoprire la verità su dove si trova Hopper, che scopriamo essere detenuto in Unione Sovietica, in una prigione che fa esperimenti, dove però è riuscito a corrompere qualcuno per poter mandare un messaggio fuori dalla Russia. Undici, nel frattempo, è stata arrestata per aver aggredito una dei suoi bulli. Tuttavia, durante il tragitto, Undici viene avvicinata dal dottor Sam Owens, che le dice di poterle fare riavere i poteri e darle così la possibilità di tornare a Hawkins e fermare Vecna. Intanto nella cittadina, i ragazzi - messi da parte i primi sospetti su Eddie come responsabile della morte di Chrissy - scoprono che tutte le morti perpetrate da Vecna hanno degli elementi in comune e, studiando i "sintomi" capiscono che Max potrebbe essere la prossima vittima. In una corsa contro il tempo, Nancy e Robin decidono di andare a far visita a Creel nella struttura in cui si trova: qui l'uomo dice loro che un demone ha "infestato" la sua casa e ucciso la sua famiglia. A salvare Creel è stato il fatto che, in quel momento, alla radio stava passando la sua canzone preferita. Così Nancy e Robin dicono agli amici di mettere la canzone preferita di Max nel momento in cui entrerà in trance. La canzone è Running up that hill, diventata un vero e proprio tormentone durante la messa in onda di Stranger Things 4. Max, per il momento, è salva.

Intanto Undici viene portata da Owens in una sorta di bunker sotterraneo dove scopre che il medico l'ha ingannata e ha finito col farla "alleare" con il suo vecchio nemico, Martin Brenner. Per Undici questo significa rivivere i momenti più terribili del suo passato traumatico. In questo modo, però, la ragazzina riesce a riavere parte dei suoi poteri. Intanto, a Hawkins, i ragazzi scoprono un altro portale per il Sottosopra, celato nelle profondità del Lovers Lake. Dall'acqua emerge presto un tentacolo che afferra Steve e lo porta sott'acqua, attraverso il portale. Nancy, Robin e Eddie lo seguono per salvarlo. Poco più tardi, mentre tutti riescono a uscire dal Sottosopra, Nancy cade vittima della trance di Vecna e finisce con lo scoprire che il "mostro" è il figlio di Creel, Henry, che uccise parte della sua famiglia coi suoi poteri e che poi venne affidato al dottor Brenner.

Come finisce la quarta stagione?

Intanto, dopo un dirottamento aereo, Joyce e Murray riescono a raggiungere Hopper e lo salvano prima che cada vittima di un demogorgone. Nel laboratorio, intanto, Undici ricorda il suo passato e scopre di aver avuto "un amico", un vecchio inserviente che non è altri che Henry/Vecna. Si scopre, allora, che è stato Henry a compiere la strage nel laboratorio e che fu lui che cercò di uccidere Undici, quando lei si rifiutò di aiutarlo a distruggere tutta l'umanità. Undici ricorda allora di averlo mandato nel Sottosopra, dove poi Henry ha preso le sembianze di Vecna.

Vecna, intanto, comunica a Nancy i suoi piani nel dettaglio: ha bisogno di un solo altro omicidio per far sì che il caos abbia la meglio su Hawkins. I ragazzi, allora, decidono di escogitare un piano: useranno Max come esca nella casa di famiglia dei Creel, mentre gli altri approfitteranno del momento di trance per uccidere Vecna nel Sottosopra. Undici, dopo una rocambolesca fuga che porta alla morte di Brenner, capisce di dover raggiungere i suoi amici a Hawkins. Riunitasi con Hopper e gli altri, Undici si rende conto di non poter arrivare in tempo nella cittadina che tanto ama e per questo decide di usare una vasca sensoriale per entrare nella mente di Max e combattere direttamente Vecna. Mentre nel mondo reale Jason - che è convinto che l'Hellfire sia una sorta di setta satanica - irrompe in casa Creel, togliendo a Max la protezione della sua canzone preferita, Dustin e Eddie sono in difficoltà durante i combattimenti nel Sottosopra. Eddie, però, decide all'ultimo di rimanere a combattere contro dei demoni-pipistrello per far sì che i suoi amici abbiano una possibilità. Ben presto, però, il ragazzo ha la peggio e non può fare altro che morire da eroe tra le braccia di Dustin.

Intanto Undici sta per essere sopraffatta da Vecna, ma mentre è ancora nella mente di Max, Undici sente Mike che le confessa il suo amore e questo le ridà la forza di contrastare il mostro. Tuttavia Undici si muove troppo lentamente e anche se riesce a sottrarsi a Vecna non può fare niente per impedire al mostro di uccidere Max. Steve, Nancy e Robin riescono a colpire Vecna che, indebolito, viene colpito "mentalmente" da Undici. Tuttavia la vittoria ha un sapore amaro: la morte di Max era quella che mancava a Vecna per attivare il suo piano. Hawkins viene sorpresa da un terremoto spaventoso, mentre faglie sempre più grandi si aprono nel sottosuolo.

Grazie ai suoi poteri, Undici riesce a ridare vita a Max, che però rimane in uno stato di coma perenne. Mentre tutti si chiedono che fine abbia fatto Vecna, i protagonisti si rendono conto con orrore che il Sottosopra sta facendo irruzione nel mondo reale.