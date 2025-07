Stranger Things, ecco il teaser ufficiale dell'ultima stagione

La lunga e trepidante attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things si avvicina alla conclusione. Il capitolo conclusivo della famosa saga che omaggia il cinema, la cultura e la fantascienza degli anni Ottanta, arriverà su Netflix il prossimo 27 novembre, con i primi quattro episodi. La distribuzione dello show creato dai Duffer Brothers sarà caratterizzata dalla suddivisione in tre volumi. Il primo è quello già citato del 27 novembre, che permetterà al pubblico di vedere i primi quattro episodi della quinta stagione. Il secondo volume, invece, verrà messo a disposizione il 26 dicembre, con la distribuzione di altri tre episodi, quelli che vanno dal 5 al 7. L'ottavo episodio, il gran finale, verrà svelato col terzo e ultimo volume, per il quale bisognerà attendere addirittura il 1 gennaio 2026. Tutti gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dalle due del mattino (ora italiana).

Per cercare di ingannare l'attesa o di renderla appena un po' più sopportabile, Netflix ha condiviso online, su tutti i suoi canali social, compreso YouTube, il primo teaser trailer della quinta stagione, in cui il pubblico può ritrovare tutti i suoi personaggi più amati e prepararsi al capitolo conclusivo dello show che, negli anni, è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, al punto da aver portato alla creazione di un'opera teatrale nominata ai Tony Awars, una serie animata, una raccolta di libri e varie collaborazioni con vari brand, dal mondo della moda a quello dell'intrattenimento. L'importanza di Stranger Things è sottolineata anche dalla creazione di quello che viene ormai riconosciuto come lo Stranger Things Day che cade il 6 novembre di ogni anno, giorno che coincide con il rapimento di Will, evento che dà inizio alla prima stagione.

"Devi combattere un'ultima volta," viene ripetuto nel teaser trailer, proprio per sottolineare la natura definitiva della stagione, il suo essere un punto di chiusura a una storia che ha debuttato nel luglio del 2016 e che ha subito anche numerosi ritardi anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori nel 2023 che ha portato a numerosi slittamenti per numerose produzioni appartenenti alle grandi distribuzioni. Ma di cosa parlerà l'ultima stagione di Stranger Things? La quinta stagione prenderà il via portando sul piccolo schermo le conseguenze degli eventi che hanno portato alla fine della quarta serie. Ci troviamo nell'autunno del 1987 e la città di Hawkins paga ancora lo scotto per i portali che sono stati aperti nel suo perimetro e che tanta distruzione hanno portato con sé. L'obiettivo resta quello di uccidere Vecna, che è scomparso nel nulla, portando con sé anche il mistero dei suoi prossimo obiettivi strategici. Come se non bastasse, inoltre, il governo ha deciso di mettere Hawkins in quarantena militare, intensificando la caccia ai danni di Undici, costretta a riprendere una vita in clandestinità. All'orizzonte, quindi, si profila un'ultima, eroica battaglia, in cui i protagonisti dovranno combattere insieme per salvare il destino della loro città e delle loro famiglie una volta per tutte.

Per i nuovi archi narrativi è stato confermato tutto il cast principale dello show, da, dapassando per