Stranger Things, spunta una denuncia per molestie. Ma i fan non ci credono

La quinta stagione di Stranger Things che segnerà la fine della serie di successo firmata dai fratelli Duffer debutterà su Netflix il prossimo 26 novembre con la prima delle tre parti in cui sarà diviso lo show. Altri tre episodi saranno disponibili a Natale, con il gran finale atteso per Capodanno. Mentre sale la curiosità intorno al destino dei personaggi che hanno accompagnato gli spettatori in tutti questi anni, il mondo di Stranger Things, che in questi giorni è stato protagonista anche al Lucca Comics and Games, ha cominciato a tremare a causa di alcune pesanti accuse. Stando a quanto ha riportato il Daily Mail, l'attrice Millie Bobby Brown avrebbe denunciato David Harbour per molestie e bullismo sul set della serie tv.

Come è stato prontamente specificato, l'interprete di Eleven non avrebbe denunciato alcuna molestia di matrice sessuale, ma il comportamento del collega sarebbe stato così inopportuno da spingere Netflix ad aprire una vera e propria indagine che si è prolungata nel corso dei mesi, con fascicoli pieni di accuse ed episodi specifichi. David Harbour, che nella serie interpreta Jim Hooper, vera e propria figura paterna di Eleven, non ha ancora commentato la notizia che lo vede negativamente protagonista. Tuttavia questo periodo sembra essere tutt'altro che propizio alla sua reputazione online. Proprio recentemente, infatti, l'attore si è separato dalla cantante Lily Allen, che l'avrebbe reso protagonista del suo nuovo album West End Girl, usandolo come materiale per brani fortemente autobiografici in cui la donna avrebbe parlato dei tradimenti subiti durante il matrimonio. Tradimenti che le avrebbero causato un dolore di cui, fino ad ora, è stato difficile parlare.

Al momento mancano commenti ufficiali dei diretti interessati, mentre la notizia delle denunce continua a rimbalzare da una testata all'altra, costringendo un colosso come Netflix a stare con il fiato sospeso, forse con la paura che questa notizia possa gettare un'ombra su quello che è senza dubbio uno dei prodotti più di successo del servizio di streaming on demand. Al momento, comunque, Netflix ha rassicurato i suoi abbonati sul fatto che questo presunto scandalo non ritarderà la messa in onda degli episodi dell'ultima stagione, che ha già subito dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, avvenuto nel 2023. Molti fan di Stranger Things, comunque, si sono mostrati scioccati davanti alla notizia e alcuni hanno manifestato la propria incredulità davanti a una news che andrebbe contro tutto ciò che David Harbour ha sempre dichiarato nel corso di questi anni, quando affermava di avere un bellissimo rapporto con Millie Bobby Brown e di aver sviluppato, nei suoi confronti, un atteggiamento molto protettivo.

"L’ho conosciuta quando era ancora una bambina, prima che la fama la travolgesse. Mi preoccupo sempre per lei".