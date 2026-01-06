Stranger Things, il finale non è reale? Tutto quello che sappiamo sulla puntata segreta del 7 gennaio e sul Conformity Gate

Il finale della quinta e ultima stagione di Stranger Things è andato in onda la notte di Capodanno, chiudendo ufficialmente il lungo viaggio della serie con un episodio-evento pensato per essere l’atto conclusivo definitivo. O almeno, così sembrava. Nelle ore successive alla messa in onda, una teoria sempre più discussa sui social ha iniziato a insinuare un dubbio inquietante tra i fan, e se quello visto non fosse il vero finale?

La teoria, ribattezzata “Conformity Gate”, suggerisce che l’epilogo mostrato non rappresenti la realtà, ma una costruzione artificiale. Secondo i sostenitori, esisterebbe addirittura un ulteriore episodio segreto, potenzialmente in arrivo il 7 gennaio sempre su Netflix.

Il piano finale contro Vecna (spoiler)

Nell’Episodio 8, il gruppo di Hawkins mette in atto l’ultima, disperata strategia per entrare nel Sottosopra, salvare i bambini rapiti e sconfiggere Vecna una volta per tutte. Il percorso è tutt’altro che lineare: l’intervento dell’esercito, la morte di Kali e la crescente instabilità tra i mondi complicano ogni mossa.

Alla fine, il gruppo riesce a individuare il covo di Vecna nell’Abisso, all’interno del cosiddetto Pain Tree, che si rivela essere il vero corpo del Mind Flayer. Undici entra letteralmente nella creatura per affrontare Vecna dall’interno, mentre gli altri attaccano dall’esterno. Will, per l’ultima volta, si connette alla mente alveare per salvare Undici, permettendole di trafiggere il corpo di Vecna con un enorme lancia. Il colpo finale arriva da Joyce, che gli taglia la testa con un’ascia dopo la memorabile battuta sullo “ sbagliare famiglia ”.

Il sacrificio di Undici e il salto temporale

Sulla via del ritorno a Hawkins, il gruppo viene fermato dalla dottoressa Kay e dai suoi soldati. È qui che Undici compie il sacrificio definitivo, scegliendo di tornare nel Sottosopra per permettere agli altri di vivere in pace. La sua morte, tuttavia, resta ambigua, soprattutto dopo che Mike, durante una partita a Dungeons & Dragons, lascia intendere che Undici potrebbe essere ancora viva.

Diciotto mesi dopo, il finale mostra un mondo apparentemente pacificato. I ragazzi si diplomano alla Hawkins High School, con Dustin nominato valedictorian. I Wheeler sopravvivono all’attacco del Demogorgone, Lucas e Max sono ancora insieme, e Hopper chiede a Joyce di sposarlo da Enzo.

Un lieto fine… forse troppo perfetto

Anche i personaggi più grandi sembrano aver trovato il loro posto, Robin frequenta lo Smith College, Steve allena una squadra di baseball e insegna educazione sessuale, Nancy lavora al Boston Herald e Jonathan studia alla NYU, dove gira un film anti-capitalista sui cannibali. Tutti promettono di incontrarsi una volta al mese a casa dello “zio strano” di Robin a Philadelphia. Ed è proprio questa perfezione a insospettire molti fan.

Cos’è il Conformity Gate?

Questo finale, considerato "troppo morbido" ha fatto nascere la teoria del Conformity Gate, secondo cui l’epilogo non sarebbe reale, ma un’illusione creata da Vecna, che in realtà non sarebbe mai stato davvero sconfitto. La teoria nasce il 1° gennaio 2026 da un post della fan Jess (@67gate su X) e si diffonde rapidamente grazie a una serie di presunti indizi nascosti.

Uno dei più citati riguarda la scena della cerimonia di diploma, diversi studenti tengono le mani in una posizione simile a quella tipica di Henry Creel. Anche i tagli di capelli più corti di Nancy, Mike e Karen Wheeler ricordano quello di Henry, un dettaglio che per alcuni non può essere casuale.

Altri elementi alimentano il sospetto, un poster giallo completamente vuoto sullo sfondo, manopole di torri radio che cambiano colore tra una scena e l’altra, e numerose scatole del gioco da tavolo “WHATZIT?” sparse durante l’epilogo.

“X A LIE” e i personaggi assenti

Alcuni fan si sono spinti oltre, analizzando l’ultima inquadratura dei manuali di Dungeons & Dragons, sostenendo che le iniziali sui dorsi formino la scritta “X A LIE”, interpretata come un messaggio nascosto, ciò che viene mostrato nella Dimensione X è una menzogna.

Anche le assenze di Suzie e Vickie non sono passate inosservate. Secondo i teorici del Conformity Gate, Vecna non le avrebbe incluse semplicemente perché non le conosceva, rendendo l’illusione incompleta.

Perché l'episodio segreto proprio il 7 gennaio?

La data del 7 gennaio 2026 è diventata centrale nella teoria dopo un post criptico di Netflix che recitava: “Your future is on the way”, accompagnato proprio da quella data. Inoltre, il 7 gennaio coincide con il Natale ortodosso, in linea con la strategia della stagione 5, i cui episodi sono stati pubblicati durante festività importanti come Thanksgiving, Natale e Capodanno.

Nonostante l’entusiasmo online, né Netflix né i fratelli Duffer hanno mai confermato l’esistenza di un ulteriore episodio. Al contrario, l’Episodio 8 è stato promosso ufficialmente come finale definitivo, con proiezioni speciali in oltre 500 cinema nordamericani.

Un finale già deciso

I Duffer hanno ribadito di aver pianificato attentamente la conclusione di ogni personaggio, confrontandosi a lungo con il cast per assicurarsi che tutti fossero soddisfatti del destino dei loro ruoli. Anche se Stranger Things come serie principale sembra giunta davvero al termine, l’universo narrativo è destinato a proseguire con nuovi progetti e spin-off già annunciati. Le teorie dei fan, per quanto affascinanti, sembrano quindi destinate a restare tali.

L’ultimo saluto

A rafforzare l’idea di una conclusione definitiva c’è anche l’uscita di One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documentario che racconta il dietro le quinte dell’ultima stagione, seguendo cast e creatori nel loro addio alla serie.

Il documentario andrà in onda su Netflix il, suggellando simbolicamente lache, nonostante tutto, continua a vivere attraverso le speculazioni e l’immaginazione dei fan.