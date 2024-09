Torna il "Pinguino" ed è feroce quanto i gangster di "Scarface"

Ascolta ora 00:00 00:00

Su Sky e Now è arrivata una delle serie più attese dell'autunno, si tratta di The Penguin. Questa miniserie è stata creata da Lauren LeFranc ed è basata sullo storico e famosissimo personaggio del Pinguino, nato nei fumetti di Batman della DC Comics. Più nello specifico, è uno spin-off del film The Batman(2022) - di cui riprende il taglio molto realistico e il look davvero dark - che esplora l`ascesa al potere del Pinguino nel sottobosco criminale di Gotham City. Nella serie Batman non compare mai e tutto è incentrato sul personaggio di Oswald Chesterfield Cobblepot che diventa il Pinguino, un viaggio psicologico dentro la mente di un gangster.

La trama per sommi capi. «Oz» Cobblepot (interpretato da Colin Farrell, nella foto) cerca di farsi strada nel mondo del crimine approfittando del vuoto di potere lasciato dalla dipartita di Carmine Falcone e dalla repentina scomparsa dell`inetto figlio del medesimo, Alberto, ma deve vedersela con i Maroni (un ottimo Clancy Brown e una magnetica Shoreh Aghdashloo), e con Sofia, erede di Carmine che ha trascorso un decennio rinchiusa ad Arkham.

Tutti mirano al controllo della distribuzione di una nuova droga allucinogena che li renderebbe i re del crimine di Gotham. Il risultato è una serie poco da fumetto e molto nel mood di Scarface per citare un classico del cinema.