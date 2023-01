True Detective annuncia la stagione 4. Jodie Foster sarà la protagonista

È stata la serie tv a sfondo crime che ha rivoluzionato il genere. Creata da Nic Pizzolato, la prima stagione è arrivata sulla HBO nel gennaio del 2014 ed è diventata o subito una delle serie più apprezzate degli ultimi dieci anni sia da pubblico e critica. Di così grande successo che di True Detective sono state prodotte ben tre stagioni, l’ultima è del 2019. Ogni ciclo di episodi ha avuto un cast, storia e ambientazioni diversa. Fulminante è stato il primo caso che è stato risolto, con molte difficoltà, dalla coppia formata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Zoppicante la vicenda ambientata a Vinci, città immaginaria della contea di Los Angeles in cui ha spiccato Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e Vince Vaughn. Di ottima fattura la storia cupa e tormentata con Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Scoot McNairy e Ray Fisher. Ma non è finita qui. La stagione numero 4 di True Detective è già in fase di produzione e, dall’America, cominciano a fioccare le prime indiscrezioni.

Con il sottotitolo di Night Country, i nuovi episodi vedono un altro cambio di cast e di location. Anche Nic Pizzolato decide di prendersi una pausa dalla serie tv. Resta solo come produttore senza lavorare alla sceneggiatura, lasciando tutto nelle mani di Issa Lopez che diventa showrunner e regista. Dato che da qualche settimana sono cominciate le riprese, si crede che la serie possa arrivare in tv e sulla HBO – in Italia su Sky – tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La scelta della protagonista è caduta su Jodie Foster, 60 anni compiuti a novembre, e vincitrice per due volte di premio Oscar. Ha conquistato la prima statuetta nel 1989 con il film Sotto accusa e nel 1992 nei panni di Clarice Starling in Il silenzio degli innocenti.