Tutte le note di un giallo

È appena arrivata su Netflix la miniserie Missing You. Il creatore è Harlan Coben giallista amatissimo negli Usa che ha stretto un inedito patto serial letterario con la piattaforma di streaming: ben 14 dei suoi romanzi sonto stati opzionati per essere trasformati in fiction. Partiamo dalla trama che rispetta abbastanza fedelmente la versione cartacea. Al centro della vicenda c'è Kat Donovan una detective che, ben 11 anni prima, è stata improvvisamente lasciata dal fidanzato Josh Buchanan, a pochi giorni dal matrimonio e poco dopo la morte terribile del padre, un poliziotto caduto in servizio. L'uomo che amava è scomparso cancellando ogni tracccia della loro relazione. La donna, che per giunta ha deciso di lavorare all'unità specializzata nel ritrovare persone scomparse, però si imbatte. per caso, nell'ex su un'app di incontri. Un'app che usa come chiave di contatto tra le persone la musica. Potrebbe lasciar perdere ma inevitabilente è attratta nel gorgo del passato. Così la sua vita viene nuovamente sconvolta, e lei si trova alle prese con i segreti che avvolgono l'omicidio del genitore.

Che

dire la serie gira come un cronometro svizzero, e ogni episodio è centrato su una canzone, con una colonna sonora decisamente buona. Perfetta per il bingewatching ma un po' senz'anima. Un esercizio di stile ben riuscito.