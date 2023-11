La vera storia di Dottor Morte, il neurochirurgo assassino che mutilava i pazienti

A inizio degli anni Duemila è stato uno dei fatti di cronaca nera e giudiziaria che più hanno sconvolto (e fatto tremare) l’opinione pubblica americana. La stampa lo ha chiamato il Dottor Morte e il triste appellativo calza proprio a pennello. Lui è stato un neurochirurgo dal carattere calmo e pacato, ben voluto da tutti ma con un segreto da nascondere che, inevitabilmente, è venuto alla luce travolgendo la sua carriera.

Arrestato nel 2015 dopo diverse denunce, è stato accusato di aver mutilato ben 33 pazienti che sono finiti sul suo tavolo operatorio. Le accuse hanno dimostrato che Il Dottor Morte ha eseguito disastrose operazioni di chirurgia spinale per le quali è stato poi condannato all’ergastolo. Una terribile storia vera che è diventata fonte d’ispirazione per una docuserie che fin da ora promette di far discutere. Arriverà su Sky Crime - canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW - dal 13 dicembre e ogni mercoledì alle 22:55. Con il titolo Dr Death: Il dottor Malvagio, docuserie è incentrata su Christopher Duntsch, il noto neurochirurgo statunitense, per l’appunto, la cui scioccante storia ha sconvolto tutto il mondo.

Quattro le puntate previste che saranno poi disponibili anche in streaming per raccontare tutti i dettagli più scabrosi e più inquietanti di una vicenda senza vinti e senza vincitori. Ma obbiettivo principale è criticare aspramente tutta la sanità americana e puntare il dito su dottori, medici e personale sanitario. Loro sono figure centrali nelle nostre società, considerate persone di riferimento, figure rassicuranti a cui ci si affida nel momento del bisogno, ma cosa succede quando proprio una di queste figure professionali è un pericoloso killer senza scrupoli?

Attraverso la ricostruzione di casi reali e le testimonianze – inedite - di alcuni dei sopravvissuti, la docuserie suddivisa in quattro parti ripercorre fedelmente le storie dei pazienti che sono state curate dal Dottor Duntsch, che alla fine è diventato "famoso" per aver mutilato, ferito e ucciso agli inizi del 2010 a Dallas, in Texas, molti dei suoi pazienti. Per questi crimini è stato poi condannato all’ergastolo. La sentenza è stata emessa nel 2017 e di tutte le accuse è stata importante la testimonianza di un anziano che per la giuria sono state ritenute valide ai fini del processo.

Prima del documentario è stata realizzata anche una serie tv su Il Dottor Morte, ispirata a un podcast di true crime, che ha visto in Joshua Jackson il suo iconico protagonista. Disponibile anche in Italia, lo show ha romanzato ma riprodotto fedelmente il fatto di cronaca raccontando in presa diretta la follia di un dottore accecato dal delirio di onnipotenza.