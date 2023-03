Ecco chi ha vinto Lol 3: il colpo di scena mai visto al reality

Sono stati inseriti su Amazon Prime Video gli ultimi due episodi (dei 6 previsti) della terza stagione di Lol. Lo show comico condotto da Fedez e Frank Matano che vede 10 comici di "grido" sfidarsi a suon di battute, con l’obbligo di non ridere, arriva già alla sua naturale conclusione. Un’edizione che, nonostante il cast altisonante, dove punta Nino Frassica, Luca e Paolo, Fabio Balsamo e Herbet Ballerina (per citare alcuni dei componenti), non ha convinto il pubblico. In molti hanno notato una certa stanchezza in un format che, pare, non funzionare più come è successo durante la prima stagione. Eppure, alle sue battute finali, Lol è riuscito comunque a stupire tutti. Questa volta sono due i comici in gara che si aggiudicano il montepremi finale di 100 mila euro, devoluto poi a due associazioni benefiche. Un colpo di scena vero e proprio che ribalta una stagione per nulla esalante.

Al fotofinish e dopo un’accesa battaglia a suon di battute sarcastiche più o meno riuscite, e dopo l’autogol di Nino Frassica, Luca Bizzarri e Fabio Balsamo si sono trovati l’uno contro l’altro. Uno scontro tra titani che, però, non si è concluso come la vittoria né dell’uno né dell’altro. Infatti, dopo sei ore di programma, per entrambi è risultato difficile cedere, stanchi e spossati da una competizione molto snervante. Poi arriva la scelta, o meglio l’idea di Luca Bizzarri. "Senti, ma perché non facciamo una cosa? – esordisce il comico -. La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere – continua -. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un'associazione a cui tengo molto e credo anche tu. Non le daremo 100 ma 50 mila ciascuno. Credo che saranno contenti lo stesso" conclude. Dopo un attimo di titubanza, Balsamo ha accettato la proposta del suo collega e hanno sugellato il patto con una risata fragorosa che, immediatamente, ha messo fine all’edizione del reality show.

Nelle due edizioni precedenti non c’era mai stato un colpo di scena del genere. Dopo la vittoria di Capatonda e prima ancora di Ciro Priello, questa volta sono due i comici che vincono l’ambito premio di Lol. Una vittoria però a fin di bene e che fa felici due associazioni umanitarie e di ricerca. L’assegno è stato consegnato da Fedez. Luca Bizzarri donerà 50 mila euro all’associazione ABEO, che "lavora con i pediatri e con il Gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi", afferma il neo vintore; Fabio Balsamo ne donerà i restanti 50 all’As.It.O.I., Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, per la ricerca su questa rara e grave malattia genetica "delle ossa fragili".