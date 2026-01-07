What Next? Netflix anticipa il futuro con serie, film e sorprese per il 2026

Netflix ha svelato oggi la sua attesissima line-up globale per il 2026, grazie all’aiuto della potente, e ormai familiare, lettrice di tarocchi protagonista della campagna “What Next?”. Tra grandi ritorni e novità esclusive, la piattaforma punta a conquistare il pubblico con serie, film e giochi che promettono di segnare il nuovo anno.

I grandi ritorni che definiscono l’identità Netflix

Il 2026 vedrà il ritorno di alcune delle serie più amate degli ultimi anni, vere e proprie colonne portanti del catalogo Netflix. La seconda stagione di One Piece promette di espandere ulteriormente l’universo piratesco ispirato al celebre manga, mentre Lupin tornerà con la Parte 4, pronta a rimettere al centro il carisma di Assane Diop e il suo gioco di inganni. Non mancano poi titoli più generalisti come Emily in Paris, che raggiungerà la sesta stagione confermandosi uno dei prodotti più longevi e discussi della piattaforma, e The Gentlemen, che tornerà con una seconda stagione espandendo l’universo criminale elegante e sopra le righe nato dalla visione di Guy Ritchie. Questi ritorni non sono casuali, rappresentano la volontà di Netflix di investire su brand già consolidati, capaci di garantire visibilità globale e continuità narrativa.

Le nuove serie annunciate per il 2026

Accanto ai grandi ritorni, la piattaforma ha annunciato anche una serie di nuove stagioni e debutti che arricchiranno ulteriormente il catalogo seriale. Tra i titoli annunciati figurano Avatar: La leggenda di Aang S2, Beef S2 (in uscita il 16 aprile), Bridgerton S4, Man on Fire – Sete di vendetta S1, Il colore delle magnolie S5 (in uscita l’11 giugno) e Virgin River S7 (in uscita il 12 marzo). Particolare attenzione è rivolta alla seconda stagione di Avatar, chiamata a confermare il successo dell’adattamento live action, mentre il ritorno di Bridgerton con la quarta stagione promette di rinnovare l’interesse attorno alla saga romantica più seguita della piattaforma. Anche Beef si prepara a capitalizzare il successo della prima stagione, introducendo nuovi conflitti e personaggi.

Il cinema Netflix tra sequel e nuove storie originali

Sul fronte cinematografico, Netflix conferma la sua strategia di alternare sequel molto attesi a film completamente originali e ambiziosi. Tra i titoli annunciati troviamo Enola Holmes 3, In viaggio con Joe (in uscita il 13 febbraio), Little Brother, Remarkably Bright Creatures (in uscita l’8 maggio), Swapped – Al tuo posto con Tracy Morgan e Cedric The Entertainer, e War Machine (in uscita il 6 marzo). Il ritorno di Enola Holmes conferma l’intenzione di trasformare il franchise in una saga di lungo corso, mentre titoli come Remarkably Bright Creatures e War Machine puntano a storie più mature e complesse. Swapped – Al tuo posto invece punta a conquistare il pubblico della commedia grazie a un cast di richiamo internazionale.

L’esperienza “What Next?”

In parallelo agli annunci, Netflix ha presentato la campagna “What Next?”, un’esperienza che unisce un pizzico di magia alla scoperta dei titoli in arrivo. Gli utenti possono scegliere uno dei tre mazzi di tarocchi disponibili e ottenere una lettura personalizzata, in cui ogni carta viene abbinata a una serie o a un film, suggerendo il percorso narrativo più adatto ai propri gusti e alle proprie avventure per l’anno nuovo. Ogni lettura rivela archetipi come The Treasure Hunter o The Wild Card, mentre simboli nascosti sulle carte rimandano ai titoli Netflix in arrivo. L’esperienza è pensata anche per essere condivisa sui social, permettendo di confrontare risultati e scoprire sorprendenti coincidenze con amici e familiari.

Uno sguardo oltre il presente

Questi annunci rappresentano molto più di una semplice lista di titoli, sono una vera dichiarazione d’intenti di Netflix.

Tra nostalgia, grandi ritorni e nuove scommesse creative, la piattaforma guarda al 2026 come a un anno die rilancio, rafforzando il legame con il pubblico attraverso storie riconoscibili ma anche sorprendenti. Tra grandi franchise e nuove avventure, il messaggio è chiaro, il futuro dello streaming passa ancora una volta da qui, e Netflix sembra pronta a giocare la partita