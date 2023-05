Sexy polemiche e magliette sbagliate

Paolo Del Brocco, produttore in nome di Mamma Rai del film di Bellocchio si è presentato all'incontro con i giornalisti italiani con t-shirt sotto la giacca. Dietro le spalle la scritta «Non possumus» e un papa che stringe un bambino. Non era aggiornato però complimenti per non aver nascosto la maglietta.

Re Depp si sveglia tardi

Il re fa i suoi comodi, tutti lo sanno. Eppure che Johny Depp arrivasse con tre quarti d'ora di ritardo alla conferenza stampa ha stupito tutti. Un colpo di spettacolo che gli ha permesso di arrivare alla chetichella. Ma quando mai un re entra dalla porta di servizio

L'addio di Gordon Gekko

E va bene. Si sa che l'età intenerisce anche i cuori più duri ma Michael Douglas alias Gordon Gekko, lo squalo di Wall street, e altri cloni ha lasciato stupiti solo i più attenti. Sul red carpet ha salutato il pubblico e chi ha letto il labiale non si è perso la sua sola parola. Adieu. Ma a chi e perché Evviva l'ottimismo.

«Le retour» tra sexy polemiche

Nemmeno il tempo di essere presentato e il film della corsa Corsini suscita polemiche. Colpa di una scena di amore saffico tra adolescenti. La pruderie del terzo millennio proibisce da un lato e liberalizza dall'altra. Che male c'è ad amare qualcuno del proprio stesso sesso però, chi lo fa, finisce nell'occhio del ciclone. In questo caso, solo un temporale.

Helen Mirren con i capelli colorati

La dama inglese per eccellenza - anche se ormai convertita all'italianità con casa e vita in Puglia - ha sfilato sul red carpet con un abito da sera tra l'azzurro e il carta da zucchero.. Ma Helen Mirren, forse influenzata dall'Italia, ha fatto di più e ha tinto di blu pure i capelli. Nuova. Ma si è presentata con ventaglio. Antica.

Dostoevskij per Matt Dillon

Matt Dillon e Aimèe Lou Wood (Il visionario mondo di Louis Wain e Living) saranno i protagonisti di The gambler wife ovvero una versione rivisitata del Giocatore di Fedor Dostoevskji in chiave femminile. Storia del viaggio di nozze in Svizzera del romanziere con la consorte Anna. Ennesimo titolo a caso. Fedor non giocò mai. Tanto meno d'azzardo. SteG