La sfida di Barbara Carfagna: spiegare la velocità del futuro

Ieri sera la prima delle nove puntate di uno dei programmi più centrati dell'estate Rai, Codice di Barbara Carfagna. «Stiamo passando da una fase più tecnica a una fase più teorica», spiega lei che con questo format illumina il cambiamento più decisivo di questo tempo, quello portato dalla tecnologia. In questa edizione interverranno più esperti, più imprenditori e meno filosofi proprio per dare la misura di ciò che sta accadendo. «Stiamo mettendo il copilota automatico alle nostre vite e alle nostre aziende».

Ospite fisso di tutte le puntate è Marco Ferrara, giovane content creator che vive a Seoul, la città tecnologicamente più avanzata del mondo. Tra gli obiettivi di Codice c'è quello di dare le coordinate per inserire l'intelligenza artificiale nelle aziende. «L'imprenditore medio piccolo ha paura, è spaesato di fronte a questa rivoluzione», dice lei. In effetti tutto cambia a una velocità stratosferica alla quale quasi tutti sono/siamo del tutto impreparati. «Per questo, con i nostri inviati, siamo andati in Arabia Saudita a seguire i giga project nei quali il principe Mohammed bin Salman ha investito circa 30 miliardi. Ma poi ci siamo trasferiti anche in Tanzania, dove l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a prevedere l'esito dei processi, e anche in Cina per indagare i cosiddetti cani robot per uso militare e domestico e persino in Finlandia dove operano i bio hacker».

In sostanza, queste nove puntate di Codice saranno un giro d'orizzonte su ciò che sta accadendo nella «tecnosfera», ossia in quella dimensione sofisticata, e spesso incomprensibile ai comuni mortali, composta dagli aggiornamenti digitali. «Parleremo anche del cosiddetto human firewall, ossia di quella barriera che potremmo mettere per non farci invadere anche personalmente». È così indispensabile? Probabilmente sì. Dice Carfagna: «La capacità di persuasione dell'intelligenza artificiale è molto superiore a quella dei social. I social lavorano sui target, la Ia è molto più precisa e personale».

In poche parole Codice è una chiave di ingresso nella nuova dimensione. In più - ed è il valore aggiunto - è comprensibile a tutti, non eccede in tecnicismi per esperti e non si avvita in spiegazioni fini a loro stesse. È immediato ma profondo. E poi dite se è poco. PG