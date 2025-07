Sgomberati da viale Brenta rioccupano una scuola

"Rete Solidale Ci Siamo", il collettivo sgomberato mercoledì mattina dall'ex centro vaccinale di viale Brenta 41, nella stessa sera ha occupato un edificio non molto lontano da lì, ovvero la ex scuola elementare di via Vallarsa 19. Si tratta di una scuola chiusa dal 2021.

Come per Brenta, anche l'occupazione di Vallarsa, come scrive su Facebook "Rete Solidale Ci Siamo" ha lo scopo di fornire un tetto immediato a famiglie migranti senza casa. In seguito allo sgombero dell'ex centro vaccinale, il Comune di Milano aveva offerto un alloggio temporaneo, per 10 giorni, nel dormitorio di viale Ortles alla famiglia sudamericana che era nell'ex centro vaccinale al momento dello sgombero, rinviando tutti gli altri all'hub di via Sammartini.

Soluzioni che "Ci Siamo" non considera adeguate. Se infatti rivolgersi all'hub di via Sammartini significa ricominciare un processo di ricerca di alloggi che di solito non produrrebbe, a loro dire, risultati tangibili, il dormitorio di viale Ortles viene definito una struttura "con condizioni disagevoli e non emancipatorie, ma basata su disciplina, controllo costante e assenza di miglioramento della vita di chi la attraversa". Ragion per cui la famiglia aveva rifiutato l'accoglienza in viale Ortles.

"La rete Ci Siamo e alcune famiglie di immigrati si sono presi, nello stesso quartiere, la scuola abbandonata dal 2021 e mai messa in sicurezza dal Comune nonostante le occupazioni degli ultimi anni" hanno dichiarato Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, e Davide Ferrari Bardile, responsabile della sicurezza per la Lega milanese: "Questo nuovo

blitz dei soliti antagonisti pro immigrazione è l'ennesimo schiaffo in faccia ai milanesi perbene. Pd e compagni non hanno nulla da dire? Questa connivenza con antagonisti e professionisti dell'illegalità è preoccupante".