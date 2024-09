Uno sguardo sul cinema al Capalbio Film Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

È in corso, fino a domenica 22 settembre, la terza edizione del Capalbio Film Festival che si è aperta ieri, madrina Margherita Buy, con La vita accanto di Marco Tullio Giordana, presente insieme alle protagoniste Valentina Bellè e Sonia Bergamasco. Il film è stato anche iscritto per la selezione del titolo che l'Italia, martedì prossimo, indicherà, tra i 19 presentati, per partecipare alla (lunga) corsa all'Oscar sperando poi di rientrare nei selezionati dall'Academy per il miglior film internazionale.

Diretto da Steve Della Casa e da Daniele Orazi, il Capalbio Film Festival, promosso e organizzato da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, gioca intelligentemente sul cinema italiano di ieri, di oggi e di domani, tra omaggi ai suoi grandi protagonisti, come Luciano Sovena, avvocato di cinema e produttore scomparso nel 2023, o come il produttore Fulvio Lucisano che accompagnerà, sabato 21, la proiezione speciale di Ricomincio da tre di Massimo Troisi, prodotto nel 1981 insieme a Mauro Berardi.

A Lucisano, 96 anni, va il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024 dalle mani di Luc Merenda, star del cinema «poliziottesco» anni '70 che nel 1980 aveva girato con il produttore Un amore in prima classe di Salvatore Samperi. Mentre oggi verrà premiata una sceneggiatrice di una generazione completamente diversa, Giulia Calenda reduce dal successo strabiliante di C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Una giornata al femminile con la proiezione di Vermiglio di Maura Delpero, Leone d'Argento alla 81 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Tra gli incontri e i dibattiti previsti dal festival toscano, domani alle 17,30, ci sarà quello condotto da Steve della Casa in dialogo con Mario Martone tra «Cinema, Teatro, Tv: uno sguardo d'autore». La seconda giornata del festival si conclude con la proiezione de L'ultima settimana di settembre alla presenza del regista Gianni De Blasi e dell'interprete Biagio Venditti.

Ma il festival non propone solo cinema, domani pomeriggio infatti è prevista la proiezione di due episodi della serie tv Leopardi, il poeta dell'infinito di Sergio Rubini prima della messa in onda, a metà dicembre, su Rai1. Saranno presenti il regista e il protagonista Leonardo Maltese che interpreta Leopardi.

Grande attenzione anche ai temi ambientali con il Green Ciak Day introdotto da Carlo Alberto Pratesi che vede, domenica, la proiezione del film di animazione Ozi, la voce della foresta di Tim Harper, prodotto da Leonardo Di Caprio, e la premiazione dell'attrice Margot Sikabonyi da sempre attenta alla sostenibilità e autrice del romanzo Respira! Alla ricerca della calma nel caos.

A seguire la regista Giuliana Gamba presenta Era scritto sul mare, documentario sugli abitanti di Marettimo che, al principio del secolo scorso, emigravano negli Stati Uniti. Film di chiusura, direttamente dalla Mostra di Venezia dove è stato presentato nella sezione Orizzonti, L'Attachment di Carine Tardieu, tratto dal romanzo L'intimité di Alice Ferney.