Shopping di lusso in Montenapo con carte di credito rubate: fermati

Shopping sfrenato nei negozi di lusso di Monte Napoleone, utilizzando carte di credito rubate. Di questo sono accusati cinque cittadini americani, quattro uomini di 34, 30, 29 e 26 anni e una donna di 22 anni, che sono stati arrestati dalla polizia. L'accusa per tutti è di utilizzo indebito di carte di credito. Sono stati anche fermati per ricettazione.

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti della Sesta sezione «contrasto al crimine diffuso» della Squadra mobile sono stati contattati dal personale di una gioielleria di via Monte Napoleone, che segnalava un uomo sospetto nel negozio. L'allarme è scattato perché nei giorni precedenti due ragazzi afroamericani avevano fatto acquisti di ingente valore in diversi negozi di lusso del centro, utilizzando carte di credito le cui transazioni erano state segnalate dai circuiti di credito ai titolari degli esercizi commerciali come sospette, cioè potenzialmente fatte con frode.

I poliziotti hanno seguito uno dei due uomini segnalati, risultato poi essere un 30enne cittadino americano, che era appena uscito da una nota gioielleria con un sacchetto ed era poi entrato in altri negozi del Quadrilatero. Dopo aver fatto altri acquisti, ha raggiunto i quattro complici che lo aspettavano a bordo di un'auto di grossa cilindrata in via Borgospesso. A quel punto gli agenti hanno tentato di fermare l'auto, ma il 29enne alla guida ha avviato il motore, rischiando di investirli, e ha iniziato la fuga.

I cinque però sono rimasti bloccati nel traffico cittadino. Imbottigliati in via Santospirito, il 26enne è sceso dal veicolo e ha tentato di scappare a piedi per le vie del centro, gettando nel frattempo a terra alcune carte di credito, che poi sono state recuperate. Gli agenti hanno bloccato lui e i suoi compagni e li hanno sottoposti a una perquisizione. Avevano addosso dodici carte di credito, di cui undici intestate ad altre persone. Poi bracciali e borse di lusso, acquistati poco prima.

Da alcuni controlli, inoltre, è emerso che i cinque avevano preso in affitto un appartamento in via Cesare Vignati, all'interno del quale sono stati trovati molti documenti falsi, altre carte di credito e numerosi beni di lusso oltre a numerosi scontrini

di acquisti effettuati nei negozi griffati di via Monte Napoleone. In totale sono state trovate 37 carte di credito, 19 documenti falsi, capi di abbigliamento e oggetti di lusso per un valore totale di circa 200mila euro.