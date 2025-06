Si chiude l'era Pazzali con 100 milioni in più

Il presidente Enrico Pazzali è tornato in carica il 4 giugno, dopo l'autosospensione che si era imposto a fine ottobre per l'inchiesta sui presunti dossieraggi dell'agenzia Equalize di cui è principale socio, e ieri il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato all'unanimità il bilancio 2024 che chiude il suo mandato. Resterà in carica, come il vice Davide Corritore e il resto del cda, "fino all'insediamento dei nuovi organi societari". Fdi spinge per accelerare le nomine entro fine luglio. In pole c'è Giovanni Bozzetti, ex assessore della giunta Moratti, manager vicino a Ignazio La Russa, docente della Cattolica. Potrebbe essere la rampa di lancio per la candidatura a sindaco del centrodestra. Intanto Pazzali, presidente dal 2019 (riconfermato nel 2022) ha raccolto - in carica -, i frutti del lavoro in Fiera. Il Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre segna un'ulteriore crescita del patrimonio netto pari a 764,6 milioni (+1,5% rispetto al 2023) e registra un incremento di oltre 100 milioni in sei anni (+15,1%). I ricavi delle vendite si sono attestati a 56,3 milioni mentre l'utile è stato pari a 11,6. Risultati importanti anche a livello di consolidato di Gruppo: il patrimonio netto è in crescita a 737,6 milioni (+35,8% in 6 anni), il valore della produzione è stato di 297,6 milioni, il risultato netto di 26,5 mentre i ricavi delle vendite si sono attestati a 284 milioni, considerando il 2024 come anno poco favorevole al calendario fieristico. Una nota sottolinea come Fondazione abbia ottenuto "importanti risultati patrimoniali-finanziari" anche nel 2024, "anno di timida ripresa per l'economia globale, ancora segnata da forti incertezze geopolitiche, crescenti tensioni commerciali internazionali e dal rallentamento economico di alcuni Paesi chiave". E con investimenti pianificati nel quadriennio 2024-2027 per 284 milioni intende "proseguire nello sviluppo del sistema fieristico e congressuale, nonché del benessere del territorio". E qui si inseriscono - dopo l'ospedale allestito in emergenza Covid - i grandi progetti in corso: la rigenerazione dell'area (158,8 milioni), il supporto alle Olimpiadi 2026, con la creazione del maxi padiglione per le gare di pattinaggio di velocità e di hockey su ghiaccio. Un investimento da 25 milioni che, dopo i Giochi, alimenterà il business della Fiera: sarà una nuova sede per eventi sportivi e concerti. E sotto la gestione Pazzali è partito il progetto del polo Rai al Portello.

Il governatore Attilio Fontana sottolinea gli "importanti risultati" e aggiunge:

"Ora inizia una nuova fase, con l'avvio, il più rapido possibile, delle procedure necessarie a rinnovare la governance". Il Pd in Regione insiste per le dimissioni subito di Pazzali, oggi la mozione potrebbe essere discussa.