Si schianta in Ferrari, grave cestista di 21 anni

Gravissimo incidente stradale domenica sera a Vigevano (Pavia). Una Ferrari, con alla guida Matteo Bettanti (nella foto) - 21enne giocatore di basket ed ex della Elachem Vigevano in Serie B (ora svincolato) - è uscita di strada ed è finita contro un muro in corso Genova, all'altezza dell'intersezione con vicolo Pisacane. Insieme al ragazzo viaggiava anche il 52enne Alberto Righini, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavi.

Il 21enne è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva. Il ragazzo sta rispondendo alle cure ed è monitorato dai medici del reparto. Righini invece ha raggiunto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, è in codice giallo.

Oltre ai soccorsi, per liberare i passeggeri dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Bettanti era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college della Montverde Academy negli Usa, aggregato alla Elachem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2.

Dopo aver vestito nella stagione 2024/25 le maglie di Nerviano e Gallarate in serie B Interregionale, ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio.

Righini è stato rinviato a giudizio nell'indagine sul presunto tentativo di far cadere la giunta di Vigevano, guidata dal sindaco leghista Andrea Ceffa: il processo inizierà a Pavia il 4 dicembre.