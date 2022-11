Il sindaco: "Allarme Bilancio". E sbaglia i conti sulle multe

Il sindaco Beppe Sala è «molto preoccupato» per i conti del Comune. «Abbiamo due problemi specifici per il Bilancio del prossimo anno -ha anticipato ieri -. Uno è comune alle altre città, ossia i costi energetici, uno riguarda Milano ed è relativo al trasporto pubblico. Abbiamo un buco significativo, queste due cose assieme ci costringono a fare un bilancio con grandi riduzioni dei costi, poi vedremo quello che succederà e quanto il governo ci aiuterà. Sarà necessario ridurre i costi. Dovremo tagliare in vari settori». Riferisce che dai dati Atm l'utilizzo dei mezzi «è ancora limitato, i cittadini sembrano avere ancora timore, ma sono servizi che una quota significativa di costi fissi». Punta ad approvare il Bilancio preventivo in giunta a dicembre per aprire la discussione a gennaio.

L'assessore al Bilancio Emmanuel Conte ha portato intanto ieri in Commissione l'assestamento del 2022, che presenta un aumento di spesa di oltre 100 milioni rispetto alle previsioni, circa 74,2 per il costo dell'energia e dei trasporti (21,7 milioni per le bollette, 12 per l'illuminazione pubblica e 40 per la mobilità) e 19,2 per le spese del personale cresciute con il rinnovo del contratto di lavoro. Sulla parte di minori entrate, Conte spiega che «abbiamo uno storno di circa 15 milioni sul recupero evasione, rispetto a quanto preventivato in bilancio di previsione, uno storno per gli introiti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per 10 milioni, per 3,5 milioni per la sosta a pagamento e di 3 milioni per i proventi dai ricoveri per anziani». Sulle multe erano stati stimati incassi per 230 milioni, c'è già stata una prima correzione e ora la seconda, a fine anno le entrate da sanzioni dovrebbero arrivare a 208-210 milioni.

Sui problemi di Bilancio lamentati da Sala il capogruppo FdI Riccardo Truppo sottolinea che «tutte le attenzioni della giunta sono rivolte verso il biglietto singolo Atm il cui costo continua ad aumentare, non ci si meravigli quindi che i mezzi non vengano utilizzati. Bisogna abbattere in modo significativo i costi dell'abbonamento annuale».