Sly Dunbar il metronomo di tutta la musica reggae

È stato il metronomo della musica reggae, da quando giovanissimo ha messo mano alle bacchette. È stata annunciata ieri la morte del batterista giamaicano Sly Dunbar. Aveva 73 anni e da molto tempo era malato.

Mai al centro del palco ma sempre al centro del ritmo, Dunbar ha iniziato a registrare a soli 15 anni dando vita ad una carriera sterminata e prolifica, quasi sempre in coppia col bassista Robbie Shakespeare (morto nel 2021). Difficile fare una stima esatta ma Sly & Robbie sono presenti in migliaia e migliaia di registrazioni contando tracce originali, remix e campionamenti. Giusto per citare le collaborazioni più importanti: sono stati la sezione ritmica di Jimmy Cliff e Peter Tosh, hanno collaborato con Bob Dylan e Grace Jones. Non mancano nemmeno le puntate nella musica italiana, li potete ascoltare in Scacchi e tarocchi di Francesco De Gregori o in Safari di Jovanotti. Noti anche come "The Riddim Twins" hanno anche pubblicato numerosi album a proprio nome e hanno avuto un ruolo cruciale nel modernizzare il reggae. Tra gli anni Settanta e Ottanta, introdussero ritmi più potenti e sperimentarono con elementi elettronici, contribuendo in modo decisivo al successo internazionale del genere.

Nel 1980 crearono l'etichetta discografica Taxi Records, che lanciò e sostenne una nuova generazione di artisti giamaicani tra cui Shaggy, Shabba Ranks, Beenie Man, Skip Marley e Red Dragon.

Una carriera stratosferica che ha consentito a Dunbar di essere candidato a ben 13 grammy vincendone due.

Come spiegava uno stupefatto Brian Eno nel 1979: "Quindi, quando compri un disco reggae, c'è il 90% di probabilità che il batterista sia Sly Dunbar.

Hai l'impressione che Sly Dunbar sia incatenato a una sedia da studio da qualche parte in Giamaica, ma in realtà le sue tracce di batteria sono così interessanti che vengono usate ripetutamente". Non male davvero per un ragazzo nato a Kingston il 10 maggio del 1952, che riuscì a convincere la madre a fargli mollare la scuola a 13 anni barattando l'aula per una batteria.