La casa smart diventa facile... e ora è in sconto: le offerte di SwithBot per il Prime Day

Immaginate di uscire di casa senza chiavi: premete un tasto, la porta si chiude da sola e potete anche lasciare aperto il garage. Perché la serranda si chiuderà automaticamente, insieme alle tende: tutto è stato programmato con una semplice automazione legata alla chiusura della porta d’ingresso

Fantascienza? No. E nemmeno troppo costoso. Oggi, grazie ai dispositivi per la smart home, si può fare tutto questo con poche centinaia di euro. Con la domotica ne servivano migliaia. E con le offerte SwitchBot per il Prime Day, si può risparmiare grazie agli sconti fino al 50%.

Serratura Smart: SwitchBot Lock Ultra (Vision o Touch)

Per la porta basta acquistare SwitchBot Lock Ultra: esiste nei pacchetti Vision Combo o Touch Combo. Il primo ha un tastierino numerico con lettore di impronta e riconoscimento del volto 3D, sicuro come quello dell'iPhone. Il secondo è più economico e include il tastierino numerico con la sola impronta digitale. Lock Ultra Vision Combo costa 299,99€, ma per il Prime Day è in offerta a 239,99€. Lock Ultra Touch Combo è invece in offerta con il 24% di sconto, a soli 189,99€.

Rendere automatica la porta del garage

Si chiama SwitchBot Garage Door Opener, è un piccolo dispositivo che si collega alla centralina della serranda del garage, ovviemente deve già essere di tipo elettrico, e integra anche un sensore per sapere se la porta è chiusa. Durante il Prime Day si può acquistare a soli 27,49€ (sconto del 29%) e con l'app di SwitchBot si possono creare automazioni in pochi minuti, come quella descritta sopra.

Chiudere automaticamente le tende

Abbiamo visto come con un tasto si possono chiudere automaticamente due porte, ma ecco che grazie a SwitchBot Curtain 3 Rod, si può montare un accessorio per aprire e chiudere le tende. Questo permette di aprirle tramite Alexa ad esempio, oppure creare una nuova automazione che le chiude quando usciamo. Costa 99,99€, ma per il Prime Day è in sconto del 37% a 62,99€.

Aria fresca e pulita... ma sempre automatica

Un altro scenario che si può creare grazie alle automazioni di SwitchBot serve per avere il massimo comfort mantenendo il risparmio energetico. Acquistando il ventilatore di SwithBot e il purificatore d'aria, ad esempio, si può creare un'automazione smart che spegne automaticamente i dispositivi quando usciamo di casa, e li accende quando torniamo e apriamo la serratura con una scansione dell'impronta digitale.

Battery Circulator Fan, un ventilatore a batteria (3,600 mAh) senza fili anche da esterni e con fino a 12 ore di autonomia, è in sconto del 38%, costa 79,99€. SwitchBot Air Purifier è invece disponibile a metà prezzo, a 119,99€.

Per combattere l'aria viziata e inquinata, Air Purifier è un purificatore (169.99 euro con lo sconto del 43%) con sensore integrato e filtro HEPA che rimuove il 99,97% delle particelle di muffa, polvere e polline, e si può usare anche la notte grazie alla sua modalità a bassa rumorosità da soli 20

dB.

Quando scadono gli sconti

Le promozioni sono valide dall'8 all'11 luglio su Amazon. Per chi vuole acquistare sul sito ufficiale di SwitchBot, però, c'è più tempo dato che lo sconto sarà valido fino al 17 luglio. Ecco i link sul sito ufficiale: