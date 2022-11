5 smartwatch imperdibili da acquistare con i Black Friday 2022

Per allenarsi al meglio e ottenere risultati soddisfacenti, bisogna dotarsi di alcuni accessori funzionali. Lo sanno bene gli appassionati di sport che non rinunciano mai allo smartwatch da fitness. Quelli di ultima generazione sono forniti di tecnologie all'avanguardia che consentono di tenere traccia dei progressi fatti e monitorare l'andamento della salute (battito cardiaco, sonno e ossigenazione) con precisione impeccabile.

In occasione del Black Friday, abbiamo selezionato cinque modelli imperdibili: sono adatti ad ogni tipo di necessità e occasione. Per giunta, sono disponibili su Amazon ad un prezzo super scontato.

Garmin fēnix 6 Pro

Il Garmin fēnix 6 Pro è uno degli smartwatch top di gamma per gli appassionati di fitness e altri sport. Rileva la frequenza cardiaca direttamente sul polso e monitora step by step il carico di allenamento. La mappa TopoActive Europe, preinstallata con ampie funzioni di navigazione, consente di orientarsi e avere riferimenti certi per qualunque attività all'aperto: dal running a una semplice passeggiata. Ma il vero punto di forza è la batteria: dura fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 72 ore in modalità GPS UltraTrac. Inoltre, razie al Power Manager è possibile prolungare la durata della batteria fino a 48 giorni. Acquista il prodotto scontato su Amazon.

Amazfit T-Rex 2

Un nome che promette "battaglia". L'Amazfit T-Rex 2 è un assistente digitale più che un semplice smartwacht. L'orologio sportivo made by Amazon è dotato di Dual Band e supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS) che sono in grado di ridurre efficacemente le interferenze ambientali e ottenere un posizionamento più preciso. Fiore all'occhiello della categoria, l'Amazfit T-Rex 2 è dotato di oltre 150 modalità sportive: dal calcio al surf. Inoltre, ha il riconoscimento intelligente di 8 sport: corsa all'aperto, tapis roulant, camminata, camminata indoor, ciclismo all'aperto, nuoto in piscina, vogatore, Ellittica. Acquista il prodotto scontato su Amazon.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è lo smartwacth ideale per monitorare sia le sessioni di fitness che il proprio benessere. La nuovissima funzione Route Workout consente di importare i percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone all'orologio e di sincronizzarli sulla mappa dei workout. Il sensore bioattivo, invece, monitora la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare rilevando eventuali anomalie. Ma non è tutto. La tecnologia Fitness tracker tiene traccia delle fasi del sonno, aiutando a creare abitudini più sane per il riposo notturno. Acquista il prodotto scontato su Amazon.

HUAWEI Watch Fit

L'orologio da fitness "su misura" per tutti. Il HUAWEI Watch Fit contempla ben 97 modalità di allenamento ed è in grado di fornire dati precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali. Grazie alla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 4.0, questo orologio da fitness può registrare con accuratezza la variazioni del battito cardiaco in tempo reale, anche durante il riposo notturno. Infine, è ultra leggero e la batteria dura fino a 10 giorni. Mediante la tecnologia di ricarica veloce, bastano soli 5 minuti di carica per assicurarsi un’intera giornata di autonomia. Acquista il prodotto scontato su Amazon.

IMFRCHCS Smartwatch

L'IMFRCHCS Smartwatch è davvero alla portata di tutti. Sul fitness tracker sono presenti 25 modalità di sport professionali che si possono selezionare direttamente dall'app ad esso collegata. Inoltre, questo smartwach è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Resiste all'acqua, al sudore e alla pioggia battente. La batteria dura fino a 7 giorni (15 in standby). Acquista il prodotto scontato su Amazon.

Leggi anche - Settimana Black Friday: i migliori sconti selezionati per voi