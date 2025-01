Ecovacs Deebot N30 Pro Omni, la recensione del robot che aspira e lava

Aspirazione potente, lavaggio accurato, manutenzione automatica. Sono le caratteristiche ormai quasi indispensabili per chi cerca un robot per i pavimenti che possa davvero aiutare nelle pulizie quotidiane. Il mercato dei robot per la pulizia dei pavimenti offre ormai una vasta gamma di modelli per ogni fascia di prezzo. Abbiamo provato il Deebot N30 Pro Omni di Ecovacs, uno degli ultimi arrivati in Italia, in attesa delle novità presentate al CES di Las Vegas.

Il robot

Il robot ha la classica forma tonda, ma grazie alla spazzola laterale e al sistema TrueEdge Adaptive Edge Mopping, che permette a uno dei panni di spostarsi lateralmente, riesce a pulire efficacemente anche angoli e battiscopa. È dotato di una spazzola anti-groviglio in gomma e setole, facilmente smontabile e lavabile, e di un cassetto per la raccolta dello sporco. La torretta per la navigazione non è altissima, ma non consente comunque al dispositivo di passare sotto al divano che abbiamo in casa. La mappatura è risultata precisa anche nelle zone in cui i mobili ostacolano un po’ il passaggio. Le due ruote gommate possono superare ostacoli alti fino a 2 centimetri e non graffiano il parquet.

La stazione di ricarica

Come molti robot di questa categoria, il Deebot N30 Pro Omni è dotato di una stazione di ricarica multifunzione piuttosto ingombrante che potrebbe non trovare facilmente posto in tutte le case. Questa, oltre al serbatoio per la polvere che automatizza lo svuotamento del robot, integra due contenitori per l'acqua pulita e sporca, un sistema di pulizia automatica dei panni e un vano per uno speciale detergente solido. Le dimensioni della stazione di ricarica sono un fattore da considerare in base allo spazio disponibile, anche se si tratta di un elettrodomestico che sta pian piano diventando comune nelle case ed è sempre meno percepito come un accessorio da nascondere.

L’aspirazione e il lavaggio

Con i suoi 10000 pa di aspirazione, il Deebot N30 Pro Omni è potente e non ha mai dato problemi, nemmeno con elementi più grandi. Con una bimba di due anni in casa, il momento del dopo pasto è sicuramente il più complicato, ma il robot ha superato brillantemente anche il famigerato “test pappa”, aspirando completamente i resti di polenta e le briciole finite sotto al tavolo. E ha aspirato persino piccoli oggetti come degli sticker e un giochino lasciati in giro e che poi hanno ovviamente intasato il cassettino della polvere. E nemmeno un nastrino aspirato per errore ha fermato la spazzola principale. Nessun problema nemmeno col lavaggio: il mop che esce dalla sua sede si avvicina molto ai bordi e non lascia zone non lavate. E non sono rimaste macchie nemmeno sotto al tavolo. Buono anche il riconoscimento degli ostacoli: il robot non si è mai incastrato, neppure tra le sedie disposte sotto il tavolo.

Il "test pappa" prima e dopo il passaggio del robot

L’app

Il Deebot N30 Pro Omni è dotato di un’applicazione in italiano, semplice e intuitiva, che permette sia di mappare la casa, sia di gestire la pulizia. In particolare, ci è piaciuta la possibilità di impostare diverse modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio o aspirazione e lavaggio combinati, con la possibilità di scegliere se eseguirle contemporaneamente o in sequenza. In ogni caso è possibile scegliere tra quattro potenze diverse di aspirazione e tre livelli di portata dell'acqua. Inoltre attraverso l’app si può gestire la stazione di ricarica, ad esempio avviando il lavaggio dei panni o lo svuotamento del cassetto della polvere. Ma anche avviando la pulizia automatica della stessa stazione che rilascerà l’acqua nella base per pulirla a fondo. Si può inoltre impostare un orario in cui la pulizia non viene avviata o vengono escluse le operazioni più rumorose.

La manutenzione

Robot e stazione di ricarica non richiedono una manutenzione quotidiana: il cassetto della polvere si svuota da solo quando necessario o al termine di ogni pulizia, i panni vengono lavati a 60° e asciugati completamente. A noi non resta che aggiungere acqua pulita e svuotare quella sporca. E occasionalmente smontare e lavare la spazzola principale. Il serbatoio della polvere, secondo le stime di Ecovacs, va svuotato all’incirca dopo due mesi e mezzo. Nonostante la presenza di panni bagnati e acqua sporca durante il nostro test non abbiamo mai avvertito cattivi odori, segno che i mop vengono igienizzati e i serbatoi sono ben isolati.

Cosa ci è piaciuto

Il robot è un ottimo compromesso per chi non vuole investire in un top di gamma: fa il suo lavoro egregiamente e non ha nulla da invidiare ad altri modelli più costosi. Il prezzo consigliato è infatti di 699 euro, ma è in offerta sullo store ufficiale a 599. La possibilità di lavare solo dopo aver aspirato rende la pulizia più accurata. La stazione di ricarica è ingombrante, ma tutto sommato più compatta rispetto ad altri prodotti della stessa categoria. La possibilità di scegliere tra il modello bianco e quello nero lo rende maggiormente adattabile agli ambienti. L’utilizzo di un detergente solido evita gli sprechi e il panno che si sposta lateralmente permette davvero di non dover ripassare con altri strumenti.

Cosa non ci è piaciuto

Quando la stazione di ricarica è collegata alla corrente, c’è un ronzio di sottofondo, molto flebile ma costante e sempre presente, che può disturbare chi ha un udito sensibile.

Il robot arriva dotato dei panni e di un sacchetto per polvere, ma non del detergente solido che va acquistato a parte (a circa 10 euro l’uno per una durata promessa di un mese), anche se è possibile usare un qualsiasi detergente non schiumoso da sciogliere direttamente nell’acqua pulita. Inoltre non c’è un Led per illuminare le zone buie, anche se il robot si muove abbastanza bene anche senza luce.