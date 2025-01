I pavimenti, i vetri, il prato. Ecovacs presenta il futuro della robotica al Ces di Las Vegas

Le novità di Ecovacs presentate al Ces di Las Vegas

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 è iniziato con una finestra aperta sul futuro, con il Ces di Las Vegas, l'evento tech più importante al mondo. Tra i migliaia di prodotti presentati particolare interesse hanno suscitato le innovazioni Ecovacs che ha portato, con grande successo, la sua esperienza nel settore della robotica di servizio e negli elettrodomestici intelligenti, presentando le sue ultime novità pionieristiche.

Deebot X8, Goat A&O e Winbot

Tre nomi, tre meraviglie rivoluzionarie. Il primo, Deebot X8 per la pulizia dei pavimenti, Goat A&O la famiglia per la cura del prato e la nuova famiglia Winbot per la pulizia dei vetri. Si inizia proprio dalla futuristica pulizia dei pavimenti dotata di autolavaggio istantaneo Ozmo Roller, che, presentata al Ces è pronta per il lancio globale di questi nuovi modelli che ridefiniscono gli standard del settore. I robot con capacità in grado di competere con i lavapavimenti professionali. Dal design innovativo consentono una pressione e una velocità elevatissime con un sistema di autolavaggio in tempo reale, per garantire una capacità di pulizia uniforme, riducendo significativamente la contaminazione durante il processo di pulizia.

Inoltre incorporato nel sistema anche la navigazione all'avanguardia e l'intelligenza artificiale, che fornisce una soluzione di pulizia completa e intelligente. Dalla sua introduzione in Cina nel settembre 2024 il modello Deebot X8 Pro Omni ha rimodellato radicalmente il settore degli aspirapolvere robotici premium, conquistando un'impressionante quota di mercato online del 68% durante il festival cinese dello shopping Double 11. Dopo la Cina e la presentazione a Las Vegas questa meraviglia è pronta per il lancio globale per poter essere apprezzata in tutto il mondo.

La famiglia Deebot T50

Oltre alla famiglia Deebot X8, Ecovacs presenta la famiglia DeebotT50, il cui fiore all’occhiello è T50 Max. Si tratta di un modello di punta dotato dell'innovativa tecnologia Blast (Boosted Large-Airflow Suction Technology) che ridefinisce le capacità di pulizia grazie alla sua combinazione di flusso d'aria massimizzato e livello di vuoto sufficiente, erogando un volume d'aria massimo di 16,3L al secondo e una potenza di aspirazione migliorata fino a 18500Pa.

Questo consente di aumentare del 100% il tasso di raccolta delle particelle di grandi dimensioni e di aumentare l’aspirazione della polvere dei tappeti del 93%, rendendolo una scelta ottimale per chi possiede tappeti di grandi dimensioni. Alla gamma si aggiunge anche il T50 Pro Ombi, caratterizzato da un design ultrasottile specificamente progettato per accedere a spazi ristretti come sotto divani e letti. Inoltre, pronta per il lancio globale anche la X5 Hybrid.

La zona "verde di casa"

Oltre all'interno della casa, grande attenzione c'è stata per le innovazioni che riguardano la manutenzione intelligente del giardino, con la famiglia di Goat A&O che ha fatto il suo debutto nel 2022 con il tosaerba robotizzato, che ha ottenuto in Europa un tale successo da vendere più di 40mila unita nel 2024. Anche per questo al Ces sono state presentate grandi novita con funzionalità all'avanguardia e soluzioni su misura per prati di tutte le dimensioni e complessità.

I modelli

Goat A comprende modelli A3000 Lidar e A1600 RTK, progettati per giardini di medie e grandi dimensioni. Questi tosaerba offrono prestazioni di taglio eccezionali, alimentati da un sistema a 32V leader del settore e raggiungono un aumento di tre volte dell'efficienza di taglio. Per chi ha invece spazi più piccoli o anche più complessi i modelli Goat O, tra cui l'O800 RTK, eccellono in una falciatura efficiente e intelligente. La sua agilità non ha eguali, con un'estrema percorribilità del percorso di 0,7m e l'avanzata tecnologia di navigazione Lels, che garantisce precisione e intelligenza nella cura del prato.

I lavavetri intelligenti

Presentati da Ecovacs, anche la serie di robot lavavetri che ha mostrato soluzioni pratiche ed efficienti per la pulizia dei vetri.

In questo settore, ma più in generale nella robotica d'avanguardia, l'azienda ha fatto dagrazie a 27 anni di esperienza nel settore, raggiungendo 170 mercati principali in tutto il mondo, servendo più didi famiglie in tutto il mondo.