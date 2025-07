Eureka lancia le offerte per il Prime Day, i robot aspirapolvere partono da 199 euro

Oggi ci sono robot aspirapolvere per tutti i gusti e per tutte le tasche. Eureka, per il Prime Day, ha lanciato una serie di offerte abbastanza aggressive, scontando anche di diverse centinaia di euro i suoi robot.

Tra i più interessanti, e partendo dal basso, c'è Eureka E10s, robot aspirapolvere (non lava i pavimenti) con una stazione di ricarica molto compatta che ha anche un serbatoio trasparente. Costa 299€ di listino, ma al Prime Day di Amazon si porta a casa con 199,99€.

Chi cerca un robot lavapavimenti economico, può sfruttare la promozione sul J12 Ultra: non è il top di gamma, ma è una soluzione per stare sotto ai 400€ dato che l'offerta lo posiziona a 399,99€ al posto dei 499 di listino.

Infine, per chi vuole il modello di ultima generazione, c'è l'offerta su Eureka J15 Max Ultra: è un vero top di gamma con tutte le

funzioni più evolute, tra cui mocio e spazzola laterale estensibili per raggiungere bordi e angoli. Costa 1.1199€ di listino, ma con la promozione si può acquistare a 899,99€. Per approfondire su quest'ultimo modello, qui trovate la recensione completa