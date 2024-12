Eureka Stylus Elite: aspirapolvere senza fili perfetto per chi è allergico con base auto-svuotante

Nell'era in cui i robot invadono la casa, c'è uno strumento che resta indispensabile per tutta una serie di pulizie collaterali che esulano dalla semplice aspirazione del pavimento. Ed è l'aspirapolvere. Angoli, mensole, scale, anfratti, mobili: per quanto un robot aspirapolvere possa essere evoluto, servirà sempre una scopa elettrica (magari a batteria), e Eureka Stylus Elite è forse quella perfetta per fare da complemento a chi ha già un robot in casa.

Come è fatta

Eureka Stylus Elite è un prodotto molto semplice, che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza. Oggi esistono aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento che costano tra i 400 egli 800 euro e che promettono di utilizzare funzioni di intelligenza artificiale per variare la potenza di aspirazione, o che integrano al loro interno motori dalle prestazioni "aeronautiche". Ma siamo sicuri che tutto ciò sia davvero necessario?

Ecco perché la ricetta di questa Stylus Elite è quella perfetta per due casi di utilizzo: il primo è quello degli utenti che hanno già una forte automazione delle pulizie in casa dato che utilizzano, ad esempio, un robot lava aspira o un robot aspirapolvere. In questo primo caso, avere una scopa elettrica a batteria leggera e con la base autosvuotante, è quella mossa che completa il cerchio per tutto quello che non riesce a fare il robot. Il secondo caso è per chi non ha robot che puliscono in giro per la casa, ma cerca una soluzione leggera ed economica (meno di 300 euro) in grado di evitare all'utilizzatore il contatto con la polvere, pericoloso per i soggetti allergici, tutto senza svuotare il portafoglio e con prestazioni degne di nota.

La leggerezza, rispetto a soluzioni più costose e più potenti, è la cosa che si apprezza di più di questa Eureka Stylus Elite. Confrontata con un Dyson si nota la differenza di qualità dei materiali, ma la plastica di questo scopa elettrica di Eureka è semplice e robusta e la fa preferire, ad esempio, durante la pulizia delle scale. Insomma, se il Dyson vince nella qualità dei materiali, ma diventa poi complicato da portare su e giù per i gradini, un prodotto come la Stylus Elite questo dimostra che non serve per forza l'alluminio o il metallo e che, forse, rinunciare a qualche fronzolo ha anche dei vantaggi in termini di praticità.

Concludendo con il capitolo dedicato agli accessori, Stylus Elite non presenta una dotazione particolarmente ricca, ma propone in confezione quelli che verosimilmente si utilizzano con maggior frequenza:

spazzola per i pavimenti con faro a LED

spazzola per la tappezzeria

bocchetta a lancia per le fessure

piumino per spolverare

Come funziona e come pulisce

Stylus Elite è molto semplice nel suo funzionamento: si accende con un tasto e cambia la potenza di aspirazione con l'altro. Nessuna modalità automatica, niente di troppo complesso, nessuna app da installare. La stazione è già pronta all'uso e necessita della presa di corrente per andare a ricaricare la batteria della Stylus Elite e per avviare lo svuotamento del serbatoio all'interno del sacchetto che può essere poi rimosso e sostituito. Il motore è da 350W e si capisce subito che non è fatto per gli utilizzi "industriali", ma è correttamente dimensionato per affrontare le sfide tipiche di una casa di medie dimensioni, dalla polvere alle briciole passando per peli di animali e capelli. Proprio con i capelli, vanno lodate le prestazioni della spazzola anti-groviglio che riesce effettivamente a ridurre molto la quantità di capelli attorcigliati rispetto ai prodotti concorrenti che non hanno questo sistema.

Dopo tre settimane di utilizzo e test, il serbatoio in plastica di Stylyus Elite è stato svuotato senza problemi dal flusso ciclonico che porta capelli, briciole e polvere all'interno del sacchetto nascosto nella base di ricarica/svuotamento che contiene 3 litri di polvere. Il fatto che il sistema sia così semplice, e che funzioni bene, ha permesso a questa Stylus Elite di non creare assolutamente alcun problema anche quando utilizzata da un persone allergiche agli acari della polvere. I filtri integrati nella scopa (sono due e c'è un filtro HEPA 13 lavabile) e quello integrato nella stazione rendono la fase di svuotamento del serbatoio a prova di "naso" degli allergici.

La batteria promette 60 minuti di autonomia, ma queste prestazioni sono riferite alla modalità di utilizzo con la potenza minima, non sufficiente per un'aspirazione efficace. All'atto pratico, Stylus Elite va utilizzata a potenza media o massima a seconda delle situazioni, e questo porta ad un'autonomia reale tra i 30 e i 40 minuti di utilizzo. Il grande vantaggio del design di questa Eureka Stylus Elite è nella batteria facilmente sostituibile: questo permette di acquistare una di ricambio per allungare le sessioni di pulizia o per rendere il prodotto più duraturo nel tempo visto che, come accade per tutte le batterie, dopo alcuni anni le prestazioni calano e bisogna sostituirle.

Trattandosi di una scopa molto leggera diventa davvero facile utilizzarla e gli snodi, pur non utilizzando giunti particolarmente raffinati, sono sempre scorrevoli e seguono bene i movimenti del polso. Manca la possibilità di piegare il manico per passare sotto ai divani senza sforzi, ma questa è una prerogativa solitamente tipica di prodotti più costosi.

Prezzo

Eureka Stylyus Elite costa 299€ di listino, ma è facile trovarla a 229€ con il coupon su Amazon, cifra che la rende bilanciata per rapporto qualità prezzo. La batteria di ricambio costa meno di 50€ e include la base per la ricarica, così da renderla efficace anche per chi vuole utilizzare due batterie per un'unica sessione di pulizia in una casa grande, caricandole in contemporanea.

Molto interessante, specie per chi è allergico e più sensibile, anche il kit di ricambio dei filtri. Contiene i ben 5 filtri in totale (tra lavabili e non) e può essere un acquisto consigliato da tenere in casa per averlo pronto all'occorrenza dopo un paio di anni per riportare il prodotto alle condizioni di filtraggio originale.

Da scegliere per chi non vuole mai entrare a contatto con la polvere grazie alla

stazione di svuotamento, e ottima anche per l'enorme quantità di filtri e per la sua leggerezza. I difetti? Rispetto alle concorrenti è leggermente più rumorosa anche a fronte di una potenza nominale del motore che è inferiore.