Lampadine e led Philips: le migliori offerte per una casa smart

Philips è ormai diventato un marchio di riferimento per le lampadine e l'illuminazione smart. Sono molte le proposte classiche e led che il brand propone per la smart home, per un catalogo davvero nutrito di prodotti e una grande varietà di forme e colori, dalle applique ai faretti.

Per ogni dispositivo c’è infatti la lampadina perfetta, ma scegliere tra le tante in vendita non è semplice. E nonostante il costo iniziale sia generalmente più alto rispetto alle proposte classiche, l'illuminazione smart si ripaga nel tempo, grazie a un evidente risparmio in bolletta. Con le promozioni su Amazon, però, si può approfittare di interessanti offerte e sconti.

Le migliori lampade per faretti in promozione

Chi ama l'illuminazione a faretto ha bisogno di diverse lampadine. Il kit da 6 faretti Philips Lightning consente di fare scorta con lampadine a luce dimmerabile a led bianco caldo, che ricorda molto l’illuminazione con lampade alogene, ma al tempo stesso assicura un notevole risparmio energetico.

Una suggestiva lampada da parete per esterni

La lampada da parete per esterni Buzzard di Philips Lightning possiede un grande fascino vintage e dona un tocco di eleganza al proprio giardino, al balcone o al cortile: è particolarmente indicata per coloro che vivono appieno gli spazi esterni della propria abitazione, per serate primaverili ed estive all'aria aperta. È di alta qualità e resistente a ogni condizione climatica.

Le lampadine led a filamento a piccoli prezzo

Chi non ha nostalgia delle vecchie e romantiche lampadine a filamento? Eppure le classiche alogene non sono più indicate per l'illuminazione, poiché ben lontane dagli standard energetici odierni. Tuttavia esistono altre soluzioni, come le lampadine led a filamento Philips Oliva, con luce bianca calda non dimmerabile. Possiedono un fascino vintage pur assicurando un risparmio energetico che impedisce alle bollette di lievitare. Effetto amarcord assicurato, ma con i vantaggi dell’ecosostenibilità.

Come risparmiare sui faretti

Le lampadine led per faretti Philips con luce bianca calda non dimmerabile assicurano una durata molto elevata, fino a 15 anni. Presentano un design accattivante che non farà rimpiangere neppure nello stile le lampadine tradizionali o convenzionali. Naturalmente, il risparmio è doppio: da un lato l'offerta d'acquisto, dall’altro il basso consumo energetico.

Una scorta di lampadine a goccia

Perfette per le abat-jour, le lampade a sospensione e le piantane, le classiche lampadine a goccia sono indispensabili in casa. Si può farne scorta scegliendo le lampadine a led Philips a goccia, anche queste dotate di una luce bianca calda e a basso consumo energetico.

Philips Hue, lampadina smart più amata

Sul fronte delle lampadine smart, Philips si è ormai affermata da anni con la sua linea Hue, diventata un vero e proprio punto di riferimento per l'intero mercato. La Philips Hue White Luster non solo può illuminare da sola un’intera stanza, ma è controllabile dallo smartphone tramite Bluetooth, avvalendosi dell’app dedicata. Si può utilizzare anche come sveglia: si programma l’orario di accensione e si spegnimento ed è possibile impostare un'illuminazione graduale, per un risveglio dolce.



