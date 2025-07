Lefant M3: piccolo fuori, completo dentro, il vantaggio della base compatta

Lefant M3 è un robot lava-aspira che riesce a distinguersi dagli altri concorrenti per un motivo semplice, ma da non sottovalutare: le dimensioni della base di ricarica e svuotamento/lavaggio. Nonostante si tratti di un robot completo, che aspira i pavimenti e li lava con dei rulli controrotanti, l’altezza della base è tale da renderlo molto più versatile perché si può installare, ad esempio, anche sotto ad un mobile sospeso.

La base è il suo vantaggio

Non tutti sono disposti ad accettare di avere in casa una base di lavaggio e ricarica enorme, ed è per questo che Lefant M3 è una soluzione perfetta per chi cerca un compromesso.

La base ha due serbatoi (acqua sporca e acqua pulita) che sono meno capienti di quelli tradizionali, e non sono comodissimi da svuotare e riempire perché hanno uno sviluppo orizzontale, ma sono perfetti per nascondere il robot alla vista sotto ad un mobile bagno sospeso. E questa è una caratteristica che solo l’M3 mette a disposizione…

Accettando il piccolo compromesso dei serbatoi, in grado di gestire tranquillamente tre cicli di lavaggio di un bilocale/trilocale fino a 70 metri quadrati, si ha comunque una base che igienizza i panni rotanti con acqua calda a 45 gradi, integra un sacchetto della polvere ed è comodissima da pulire perché il vassoio inferiore si può rimuovere per pulirlo ogni mese o ogni due mesi, all’interno della regolare manutenzione. Anche questa è una caratteristica che robot ben più costosi non hanno, e che semplifica moltissimo la vita evitando di sollevare la base o di doverci accucciare per pulire fino in fondo al "piatto" dove vengono lavati i moci.

L’asciugatura avviene con aria a temperatura ambiente: manca quella calda, ma è una caratteristica tipica di robot ben più costosi e con stazioni molto più ingombranti.

Navigazione, buoni risultati con un po’ di preparazione

Il sistema di navigazione si basa su un sensore ottico a 360° (dToF) combinato con rilevamento ostacoli a 190° e il sistema proprietario Freemove 3.0: non servono paraurti fisici e non ci sono le classiche videocamere con riconoscimento degli oggetti tramite IA, ma il robot riesce a cavarsela bene in un ambiente sufficientemente predisposto alla pulizia.

Rispetto ai robot più costosi, quelli da 800/1.000€, si nota l’assenza del riconoscimento degli ostacoli, ed è per questo che M3 si è ostinato in alcune situazioni a passare sopra a cavi e piccoli gradini, ma se guardiamo al prezzo, costa solo 369,99€, non si può considerare come un difetto.

Insomma, M3 permette di navigare con prestazioni discrete in una casa non predisposta, ma con il solo accorgimento di eliminare i cavi prima della pulizia (o impostando una zona proibita in prossimità degli stessi), riusciremo ad avere ad un terzo del prezzo un risultato soddisfacente.

Interessante anche la mappatura: dove altri robot, ben più costosi, hanno unito automaticamente il bagno e il piccolo corridoio antistante, Lefant M3 ha correttamente separato le due stanze, dimostrandosi in questo più intelligente di alcuni concorrenti che costano due o tre volte tanto. In più è supportata la gestione di più mappe, utile per chi ha una casa con più piani: basta spostare il robot al piano superiore e sarà in grado di navigare correttamente utilizzando la mappa giusta.

Come lava e aspira

I moci controrotanti si difendono bene e sono in grado anche di sollevarsi per non bagnare i tappeti. Lefant M3, con queste prestazioni, diventa un buon robot per chi vuole spendere poco e lavare quotidianamente il pavimento lasciando al weekend la pulizia di fino che resta comunque necessaria a causa dell’assenza di moci estensibili e della spazzola laterale estensibile. Insomma, una volta a settimana per la pulizia di fino ai bordi e intorno ai mobili, e al resto penserà il robot di Lefant.

Buone le prestazioni intorno alle gambe delle sedie, con M3 che dimostra di non incastrarsi, ma mancano opzioni più evolute come l’approccio dei liquidi in retromarcia. Se riconosce una zona sporca, magari dove è stato rovesciato del caffé o del vino, il robot effettua più passaggi fino a pulirla completamente e, se necessario, tra uno e l’altro va a lavare i panni alla base.

La potenza di aspirazione è sufficiente per lo sporco di tutti i giorni con 12.000 Pa che aspirano bene polvere, farina, briciole e qualche chicco di riso, insomma lo sporco quotidiano. Se avete un giardino, e animali che portano in casa pietrisco e detriti più grossi, dovrete ogni tanto rimuoverli manualmente a causa dei limiti della potenza aspirante.

Buone le prestazioni del sistema anti-groviglio, che ha gestito bene i capelli più lunghi nelle due settimane di prova, anche se mancano lame in grado di sminuzzarli. Il risultato, comunque, è accettabile e richiede solamente un po’ più di manutenzione del solito, magari ogni due o tre settimane se si hanno in casa animali domestici a pelo lungo o persone con i capelli lunghi.

Le opzioni dell’app non sono tantissime, ma quelle principali ci sono tutte. Con Lefant M3 si può scegliere l’ordine di pulizia delle stanze, scegliere la frequenza di lavaggio dei panni (così da igienizzarli meglio), programmare la pulizia, scegliere di pulire una determinata stanza e creare delle zone proibite che il robot eviterà. Inoltre si può avviare anche una pulizia extra dei panni tramite applicazione, utile ad esempio per una maggiore igiene.

La tecnologia deve essere facile

Un punto di forza spesso sottovalutato riguarda il modo in cui la tecnologia comunica con noi. Lefant M3, in questo, è avvantaggiato perché ci parla: se rimuoviamo il serbatoio dell’acqua o non lo installiamo bene, ce lo dice con la voce.

E fa lo stesso tramite app: dopo la pulizia della base, ad esempio, abbiamo sbagliato ad installarla non spingendola fino in fondo. Può capitare, ma l’app ci ha comunicato che la base si stava riempendo d’acqua e grazie a questa notifica abbiamo potuto installarla correttamente e proseguire le operazioni.

Conclusioni e prezzo

Lefant M3 costa 369,99€, cifra interessante se consideriamo che si tratta di un robot con base che lava i panni tramite acqua calda e che ha anche un serbatoio da 3,5 litri per la polvere. Per questo, pur non raggiungendo le prestazioni dei top di gamma da quasi un migliaio di euro, Lefant M3 è la scelta giusta per due tipologie di clienti.

Il primo cliente tipo è chi vuole un robot per la pulizia automatica ma ha problemi di spazio, oppure non vuole avere in casa una base ingombrante: con questo prodotto è più facile nascondere tutto senza rinunciare ad avere funzioni simili ai modelli più massicci. Il secondo cliente è chi si approccia per la prima volta a questo mondo, non è convinto di spendere le cifre ormai lievitate per i top di gamma, ma vuole comunque un prodotto in grado di lavare i pavimenti. A questo prezzo è quasi l’unico a offrire tutto ciò.

Certo, bisogna

accettare una rumorosità maggiore rispetto ai modelli più costosi: anche impostando l’aspirazione al minimo, Lefant M3 è comunque più rumoroso. Ma programmando la pulizia quando siamo fuori casa, ecco che il problema sparisce.