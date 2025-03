L'elettrodomestico che non sapevi di volere: recensione battimaterasso Hoover HMC5

Difficile da credere finché non lo si prova, ma il battimaterasso Hoover HMC5 del gruppo Haier è davvero uno di quegli elettrodomestici sottovalutati ma fondamentali per chi soffre di allergie agli acari della polvere. Non costa troppo, è compatto e, come vedremo di seguito, svolge il suo compito in maniera davvero egregia.

Battimaterasso Hoover HMC5, i consigli della nonna... in versione tech

Sulla carta potrebbe sembrare un normale aspirapolvere, e tecnicamente questa è una delle funzioni che svolge. Nella realtà, si tratta di un prodotto pensato apposta per rimuovere gli allergeni dai materassi e che, a differenza degli aspirapolvere tradizionali, è ottimizzato con questo scopo in mente.

Tutto inizia con l'agitatore motorizzato, nome tecnico per quello che si presenta come un rullo pensato per muovere lo strato superficiale del materasso così da aiutare poi la parte aspirante del battimaterasso Hoover. Questa spazzola, che alterna setole a piccole protuberanze in plastica morbida, è molto più efficace di quelle degli aspirapolvere nel sollevare localmente le particelle di polvere, anche quelle più fini.

Questo permette poi all'aspiratore di catturarle, e durante ogni passaggio le luci UV provvedono a ridurre la possibilità di proliferazione degli acari mentre l'aria calda a 50° combatte le spore di muffa. Insomma, è la versione tecnologica dei consigli della nonna: batti il materasso, fallo arieggiare e lascialo al sole per uccidere gli allergeni, il tutto senza la fatica di dover trasportare il materasso in balcone!

La prova dell'allergico, ecco i risultati sorprendenti

Provandolo su un materasso già predisposto per chi è allergico, con un coprimaterasso che teoricamente avrebbe dovuto isolarlo dalla polvere, il risultato è a dir poco sorprendente (e inquietante). Fin dai primi istanti, il display mostra l'umidità del materasso, e la combinazione di aria calda e luce UV, ad ogni passata, provvede ad abbassare questo dato.

La cosa più sorprendente, però, è vedere il serbatoio in plastica trasparente che si opacizza con tantissime particelle di polvere sottile, accompagnata da residui di polvere di dimensioni maggiori che, in 15 minuti, compongono una matassa di polvere delle dimensioni di una piccola mela.

Impressionante se consideriamo che la stanza in cui si trova il materasso è quotidianamente aspirata da un robot aspirapolvere, e che la ventilazione meccanica è sempre in funzione in quell'ambiente privo di tende proprio perché "attrezzato" per una persona che soffre di allergia agli acari della polvere.

Eppure, nonostante gli accorgimenti, il serbatoio non mente: nel tempo si era accumulato uno strato di polvere (fine e meno fine) importante. Pensare di aver dormito per mesi su una bomba ad orologeria di questo calibro, con il rischio che ad ogni movimento sul materasso un po' di quelle polveri sottili venivano inalate, è inquietante se si è allergici.

Ed è questo il motivo per cui, anche se il materasso era stato trattato con un aspirapolvere tradizionale, si giustifica l'esistenza di un prodotto dedicato come l'HMC5, con funzioni specifiche per i materassi e utilizzabile anche su sedie in tessuto, divani, testiere del letto, piumini e via dicendo.

Ottima poi anche la realizzazione del contenitore che può contare su due zone: la prima trattiene le particelle di polvere più grandi, la seconda utilizza un micro-filtro in schiuma per la polvere più fine. Questo è fondamentale perché Hoover HMC5, come tutti gli aspirapolvere, ha bisogno di buttare fuori l'aria aspirata.

Il filtro serve a far sì che quest'aria emessa non contenga polveri fini che altrimenti andrebbero nuovamente a diffondersi nell'ambiente.

Manutenzione a prova di allergici alla polvere

Anche la parte di manutenzione è ben pensata. Il serbatoio ha un buon isolamento: questo consente di staccarlo dal corpo principale mantenendolo ancora "sigillato". Così può essere svuotato in un sacchetto riducendo al minimo l'esposizione.

Il serbatoio è completamente lavabile, così come il filtro, operazione consigliata per mantenere l'efficacia. Grazie alla presenza del cavo, il battimaterasso Hoover HMC5 non avrà mai problemi di batteria esaurita, e non dovrete acquistarne una nuova come invece accade sugli aspirapolvere senza filo che, inevitabilmente, dopo due, tre o quattro anni si trovano con un pacco batterie esaurito.

Conclusioni e prezzo

Insomma, da un prodotto che sulla carta sembrerebbe un classico aspirapolvere, è emerso che alla prova sul campo si tratta davvero di un piccolo elettrodomestico efficace nello svolgere il suo compito ben specifico. Per questo lo consigliamo a chi necessita di attenzioni particolari alla pulizia di materassi, divani e simili, vista la sua specificità che si trasforma in un'arma davvero in grado di migliorare la qualità della vita in casa per i soggetti sensibili a sporte muffe e acari della polvere.

Sul sito ufficiale si può acquistare a 124,90€, ma Hoover HMC5 si può trovare anche nei principali negozi di

elettrodomestici ed elettronica di consumo, ad un prezzo variabile, o su Amazon a circa 115€.

