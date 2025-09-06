Mova ZEUS 60: il robot aspirapolvere sale le scale. Le novità a IFA 2025

A Berlino, in occasione di IFA 2025, MOVA non si è limitata a presentare un nuovo aspirapolvere, ma ha portato un’intera gamma per la sua casa smart, dentro e fuori visto che è coinvolto anche il giardino. L’azienda cinese, già conosciuta per i suoi robot aspirapolvere, ha mostrato un ecosistema completo che cerca di spingersi un passo oltre alla robotica tradizionale

Il robot che sale le scale

La novità più clamorosa è il MOVA ZEUS 60, il robot aspirapolvere capace di salire gradini fino a 25 cm. In pratica può gestire più piani senza che il proprietario debba spostarlo manualmente e lasciando quindi la massima libertà di dove posizionare la stazione di ricarica/svuotamento. Il design modulare è pensato per dialogare anche con altri robot MOVA, lasciando spazio all'ipotesi di una retrocompatibilità così da acquistare solo il montascale e non dover cambiare il robot precedentemente comprato.

Braccia robotiche e tagliaerba intelligenti

Accanto a ZEUS, c’è MOVA SIRIUS 60, un aspirapolvere con due bracci robotici che gli permettono di pulire meglio gli angoli, muoversi sotto i mobili e interagire in maniera autonoma con l’ambiente.

Per gli spazi esterni arriva invece la nuova gamma di tagliaerba LiDAX Ultra, dotata di sistema UltraView 2.0: una combinazione di LiDAR 3D e telecamera HDR che consente di lavorare anche con scarsa luce o senza segnale GPS stabile. La versione a trazione integrale promette rifiniture con margini inferiori a 1,5 cm.

Dai concept ai modelli già disponibili

Il montascale e il robot con le braccia robotiche non sono ancora in commercio, ma MOVA ha lanciato due modelli già acquistabili online e nei negozi fisici. Il primo è il MOVA Z60 Ultra Roller Complete: si tratta di un robot aspirapolvere con lavaggio a rullo che unisce alta pressione dell’acqua (4100 Pa), spruzzatura a 12 ugelli e un rullo esteso per raggiungere i bordi dei mobili o il battiscopa. La potenza di aspirazione dichiarata tocca i 28.000 Pa, con la capacità di superare ostacoli fino a 8 cm in caso di soglie o gambe delle sedie (ad esempio quelle orizzontali).

Il secondo è l’M50 Ultra Wet & Dry, una scopa lavapavimenti con manico pieghevole ed

estensibile, pensata per arrivare sotto i mobili bassi riducendo la fatica. La caratteristica interessante è che il rullo lava lungo tutta la sua estensione, da "lato a lato", permettendo quindi di fare il filo ai battiscopa.