Le offerte Mova per il Prime Day: dentro e fuori casa, dal giardino alla pulizia

In attesa dei robot umanoidi, il mondo dei robot per la casa si è evoluto al punto che oggi si possono automatizzare operazioni come la pulizia dei pavimenti, tra aspirazione e lavaggio, e la manutenzione del prato con i robot tagliaerba. Per il Prime Day, Mova propone due offerte già attive.

Mova V50 Ultra Complete: l'assistente per la casa

Mova V50 Ultra Complete: il robot che pulisce i pavimenti. Disponibile in offerta a 999€ (il prezzo di listino è di 1.139€), questo robot lava-aspira pavimenti può contare su una potenza di aspirazione di 24.000 Pa, spazzola anti groviglio, e modulo Lidar per la navigazione e per evitare gli ostacoli, con la "torretta" del sensore che può abbassarsi così da passare anche sotto a mobili e divani (89 mm).

Per lavare i pavimenti utilizza due moci controrotanti e l'acqua calda a 50 gradi. Terminata la pulizia, il robot torna alla base, lava i moci e li asciuga con aria calda, sterilizzandoli anche grazie alla lampada UV che aiuta a migliorare l'igiene. L'unica cosa da fare è svuotare il serbatoio dell'acqua sporta e riempire quello dell'acqua pulita.

Mova 600 Kit: il giardiniere robot

Mova 600 è un giardiniere robot che si occupa di tagliare il prato. Il Kit che viene proposto in offerta aggiunge alle 9 lame di serie, altre 72 lame di ricambio del valore di 119€ oltre a scontare di 100€ il prodotto (799€ su Amazon). Il robot utilizza un Lidar per mappare l'ambiente e gestisce giardini fino a 600 metri quadrati di grandezza.

Dotato di riconoscimento degli ostacoli, Mova 600 supera pendenze del 45%, si può controllare tramite app e si mette in sicurezza se si avvicina a animali, umani o oggetti (mobili da giardino, aiuole, recinzioni e via dicendo).

Nella confezione è inclusa la stazione si ricarica e la spazzola per la pulizia, oltre alle lame di riserva del kit.

