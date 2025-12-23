Recensione Ring Intercom Video: una piacevole conferma

Ring Intercom Video è la naturale evoluzione di Ring Intercom, il dispositivo che trasforma (quasi) qualsiasi citofono in un citofono smart. In casa avevamo già la versione precedente, quella che consentiva di aprire il cancello di casa (funziona anche in condominio senza autorizzazioni) e ascoltare l'audio, parlando a distanza con chi suonava il campanello.

Con Ring Intercom Video, per chi ha già un videocitofono, si aggiunge anche la possibilità di vedere direttamente dalla videocamera già esistente, senza costose e complicate installazioni.

Cos’è Ring Intercom Video e cosa fa

Va subito chiarito, a scanso di equivoci, che Ring Intercom non ha una videocamera propria perché dal nome qualcuno potrebbe aspettarsi altro. Il dispositivo si collega al videocitofono di casa, intercetta la chiamata quando qualcuno suona e invia una notifica allo smartphone. Da lì si può rispondere, parlare con chi è alla porta e, se l’impianto lo consente, aprire il portone.

Il video arriva solo se a monte c’è un videocitofono compatibile o se l’audio viene affiancato da una Ring Doorbell installata sulla porta di casa. In pratica, Ring Intercom Video è un dispositivo che mette online un impianto nato offline.

Installazione: semplice, ma non sempre banale

Ring punta sul fai-da-te: all'interno della confezione ci sono diversi cavi da scegliere in base al tipo di citofono che andremo a collegare, tutto guidato da video-istruzioni e da un'app che ci accompagna passo passo. Noi avevamo già la versione precedente, quella senza video, ed è stato facile fare la sostituzione perché si è trattato di collegare i cavi. Tempo totale? 5 minuti.

Per chi non ha mai avuto esperienza con la versione precedente, il collegamento avviene dietro al citofono interno (quello dal quale apriamo la porta), con cablaggi guidati passo passo dall’app. Non serve passare cavi nelle canaline, non serve intervenire sull'impianto condominiale e questo permette a chiunque di installarlo senza richiedere autorizzazioni. Collegandosi al citofono esistente con il cavo già incluso nella confezione, infatti, è come se Ring Intercom Video "premesse" per noi il tasto di apertura e intercettasse il video e l'audio per rimandarcelo tramite app.

Con impianti molto vecchi o schemi di cablaggio poco chiari, l’installazione può richiedere un minimo di pazienza in più e qualche tentativo. Da notare, comunque, che l'assistenza è sempre disponibile e si può chiedere il supporto inviando le foto del proprio citofono.

Come va? Un mese di prova sul campo

Una volta configurato, Ring Intercom fa esattamente quello che promette. Quando qualcuno suona, arriva la notifica sul telefono, anche se non siamo in casa. Si risponde in vivavoce, si parla con il corriere, si apre il portone con un tocco dell'app. Come già detto, non possiamo accedere al video come se si trattasse di una videocamera di sicurezza: Ring Intercom Video è un citofono, e per questo, per questioni di privacy, il video si attiva solo quando qualcuno suona il campanello.

L’audio è pulito, con una latenza contenuta che rende gestibili le conversazioni. Il video arriva leggermente in ritardo se avete una connessione non potentissima, ma questo dipende dalla linea internet di casa e non da Ring.

Molto utile l’integrazione con Alexa: abbiamo configurato Ring in modo da usare gli speaker Alexa sparsi per la casa. Quando qualcuno suona, Alexa ci avvisa con un messaggio audio e noi possiamo utilizzare Alexa per dare il comando "apri il cancello" o "apri il portone".

Da notare, poi, che l'utilizzo di questo sistema permette di eliminare una chiave dal mazzo che ci portiamo dietro: in qualsiasi momento, possiamo usare lo smartphone per aprire il portone (anche se non suona nessuno) e possiamo anche condividere la chiave virtuale con altre persone.

Prezzo e conclusioni

Ring Intercom ha senso se visto per quello che è: una soluzione poco invasiva per portare un vecchio citofono nell'era moderna senza rifare l’impianto. Si potrebbe cambiare citofono, ma un video citofono già connesso in rete costa di più e può essere più complicato da installare. Questo, invece, è disponibile a 69,99€ e si trova spesso in offerta: il consiglio è tenerlo d'occhio su Amazon. In alternativa, se non avete un videocitofono, c'è la versione precedente che ora si trova a 34,99€ in offerta e che è validissima visto che, all'atto pratico, funziona perfettamente (senza video ovviamente).

Altro aspetto da valutare è la compatibilità.

Ring dichiara un supporto molto ampio, ma non tutti i citofoni sono compatibili al 100%. Prima dell’acquisto conviene controllare modello del citofono e schema dell’impianto, ma il sito ufficiale è fatto bene e permette di inserire i codici del nostro modello così da controllare la compatibilità.