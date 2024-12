Riscaldamento efficiente: le soluzioni per rendere la casa più confortevole e ridurre gli sprechi di energia

Ascolta ora 00:00 00:00

Riscaldare la casa in maniera efficiente e senza spreco di energia è possibile, oltre che fondamentale. Nei giorni in cui la prima vera ondata di freddo sta attraversando in Paese, il tema è quantomai d’attualità. Con l'arrivo delle temperature rigide, infatti, milioni di italiani hanno acceso gli impianti di riscaldamento, come sempre cercando di coniugare il comfort e il contenimento dei consumi. L'obiettivo, difficoltoso da raggiungere con i vecchi impianti, è in realtà facile da realizzare: esistono infatti soluzioni innovative che consentono di farlo. Enel, in particolare, mette a disposizione dei propri clienti due prodotti ad alta efficienza che consentono di riscaldare la casa. Si tratta della Caldaia a condensazione e della Pompa di calore.

La Caldaia a condensazione

Nello specifico, la Caldaia a condensazione è una moderna tecnologia di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, evoluzione della tradizionale caldaia a gas. Dal meccanismo di funzionamento si comprendono i vantaggi legati al suo utilizzo: l'acqua viene riscaldata tramite il calore della combustione, come nelle caldaie tradizionali, ma senza la dispersione dell'energia termica residua contenuta nei fumi di scarico ad alta temperatura. Il recupero del calore latente, che avviene grazie al processo di condensazione, comporta una riduzione dei consumi fino al 30% rispetto alla tecnologia tradizionale e permette di ammortizzare il costo. Sempre grazie a questa tecnologia vengono inoltre ridotte le emissioni di sostanze inquinanti, come gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio. Un ulteriore fattore di risparmio può essere l'abbinamento a un termostato intelligente, in grado di ottimizzare i tempi di accensione e spegnimento del riscaldamento domestico in funzione delle abitudini famigliari.

Le Caldaie a condensazione rientrano, come accennato, tra le soluzioni innovative promosse da Enel per offrire un riscaldamento ad alta efficienza. Enel include nel prezzo il sopralluogo, la consegna e l'installazione standard, riservando anche vantaggi esclusivi ai già clienti (o a chi lo diventa): 150 euro di sconto sull’acquisto del prodotto; 360 euro di bonus complessivo in bolletta gas e la prima manutenzione gratuita.

La Pompa di calore

Se invece si preferisce optare solo per l’uso di energia elettrica eliminando i combustibili fossili, le pompe di calore sono la soluzione perfetta. Tale dispositivo sfrutta il calore presente in natura (aria, acqua, suolo) per trasferirlo a un altro ambiente. Può essere utilizzato per il riscaldamento e il rinfrescamento degli edifici e, in alcuni casi, anche per la produzione di acqua calda sanitaria garantendo efficienza e utilizzo di energia pulita. Nello specifico, sono due i tipi più comuni di questo dispositivo: la pompa di calore aria-aria, che preleva il calore dall’aria esterna e lo trasferisce all’interno per riscaldare e raffrescare gli ambienti, e la pompa di calore aria-acqua, che utilizza l’energia termica dell’aria esterna per scaldare sia l’acqua sanitaria, sia quella necessaria ai sistemi di riscaldamento radiante a pavimento o dei termosifoni.

L’offerta di Enel include nel prezzo la consegna e l’installazione standard. Inoltre, anche in questo caso, per i già clienti Enel luce e gas e per chi lo diventa sono previsti dei vantaggi esclusivi: 100 euro di sconto sull’acquisto del prodotto (e fino a 300 euro in caso di acquisto di trial split) e 360 euro di bonus complessivo in bolletta luce.

I consigli per scaldare casa e risparmiare

Oltre a queste soluzioni efficienti, esistono utili accorgimenti che consentono di risparmiare e di apportare al contempo un beneficio all’ambiente. Ad esempio, è opportuno eseguire una frequente manutenzione degli impianti, controllare la temperatura (abbassare la temperatura di un solo grado consente di risparmiare tra il 5 e il 10% sui consumi di combustibile), ottimizzare gli orari di accensione, evitare di coprire i termosifoni e ridurre il più possibile le dispersioni di calore verso l’esterno. Anche dotare l'impianto di una centralina automatica per la temperatura, che evita sbalzi di potenza, garantisce un ulteriore risparmio energetico.