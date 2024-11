Rowenta Xplorer 240 AI+, il robot che aspira e lava (ed è pure scontato) | Il nostro test

È uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato, grazie all’intelligenza artificiale mappa accuratamente gli spazi, ha una base di ricarica che tiene il serbatoio sempre pulito e ha un accessorio per lavare il pavimento mentre aspira. E – garantiscono – è riparabile per 15 anni. Stiamo parlando del Rowenta X-Plorer 240 AI+, il robot aspirapolvere più potente della gamma. Lo abbiamo testato: ecco come si è comportato.

Il design

Forma a D, che lo rende più efficiente lungo bordi e angoli, il modello che abbiamo messo alla prova ha una base di ricarica, dalle dimensioni non eccessive, con funzione di svuotamento automatico. Anche quando non è in funzione, il robot è quindi discreto e funzionale e trova facilmente spazio anche in ambienti piccoli. La colorazione nera lo rende ancora più elegante. Viene fornito con un modulo per il lavaggio e tre panni, uno per tipologia di pavimento). Inoltre la sua altezza contenuta (sotto i 10 cm) permette all’aspirapolvere di passare agevolmente anche sotto divani o letti particolarmente bassi. È dotato di una spazzola grande a rullo anti groviglio - con ampia apertura che permette un'aspirazione ottimale - e una spazzolina laterale per i bordi.

La mappatura e l’app

Ma veniamo al test. Dopo aver piazzato la base in un punto centrale della casa e scaricato l’app, avviciniamo il robot ai connettori di ricarica e in automatico parte lo svuotamento del serbatoio. Un’operazione un po’ rumorosa, va ammesso. Soprattutto perché non c’è la possibilità di escluderlo ad alcuni orari. Una volta installato il tutto, però, la messa in funzione è semplice e intuitiva: basta scaricare l’app Rowenta Robots, seguire le istruzioni per registrarsi e collegarlo alla rete wifi e avviare la prima pulizia. In questo modo il robot si muoverà per casa creando una mappa accurata grazie ai suoi sensori. Una telecamera davanti, la tecnologia 3D vision e il laser Lidar fanno sì che gli ostacoli, anche i più bassi, non siano un problema e che si fermi a pochi millimetri da porte e pareti. E per chi ha appartamenti su più piani è possibile creare più mappe contemporaneamente.

L’aspirazione

Uno dei plus del X-Plorer 240 AI+ è sicuramente la potente aspirazione da 8000 Pa. Nonostante questo il robot resta silenzioso, tanto da poter essere usato tranquillamente mentre la bimba dorme o durante la visione di un film. Ottima l’autonomia: Rowenta garantisce fino a 60 giorni senza manutenzione e fino a 120mq di pulizia senza ricarica. Nel nostro test, seppur la superficie sia inferiore, ha effettivamente mantenuto le promesse. La manutenzione è agevolata dall’app dove si possono sia controllare lo stato dei singoli elementi sia seguire passo passo i tutorial (anche video) per smontarli e pulirli al meglio. O persino acquistare i ricambi.

Il lavaggio

Come già accennato, in dotazione c’è l’accessorio per lavare il pavimento. Si tratta di un piccolo serbatoio da riempire di acqua e da posizionare al posto di quello per la polvere e al quale possono essere agganciati i panni (nella confezione ce ne sono tre). Attraverso l’app, poi, è possibile scegliere il livello di umidità del panno zona per zona, in modo da evitare di bagnare eccessivamente tappeti o parquet. Il panno vibrante può essere usato contemporaneamente all'aspirazione, in modo da pulire più efficacemente in una sola passata.

L’intelligenza artificiale e i comandi vocali

E poteva forse mancare l’intelligenza artificiale? Ovviamente no. E meno male: si tratta ormai di una funzione Imprescindibile nel settore, dal momento che guida il robot all’interno degli ambienti e lo aiuta a riconoscere la tipologia di ostacoli e a evitarli, al punto che nel nostro test il Rowenta X-Plorer 240 AI+ non si è mai incastrato, né sotto i mobili, né quando ha incontrato nel suo percorso giochi, cavi o scarpe. E anzi, alla fine della pulizia ci ha sempre segnalato cosa era rimasto in giro. Non è necessario, quindi, mettere meticolosamente in ordine prima di avviarlo, rendendo così anche la programmazione quotidiana più semplice e funzionale. Interessante anche la possibilità di collegarlo ad Alexa o Google Home per sfruttare i comandi vocali.

Il "test pappa"

Come per altri modelli, abbiamo sfruttato la presenza di una bimba piccola per capire come si comporta il robot nelle pulizie quotidiane dopo i pasti. Sul pavimento abbiamo lasciato briciole, pezzi di pane, qualche mirtillo e del pesce. Ebbene, l'X-Plorer 240 AI+ si è rivelato utilissimo. Già con aspirazione in modalità Eco (quindi non la più potente) e in una sola passata, sotto al tavolo è rimasto solo un boccone più grande (che probabilmente è stato scambiato per un "ostacolo").

Il prezzo

L’Xplorer 240 AI+ è generalmente in vendita sul sito Rowenta a 899,99 euro. Un prezzo forse un po' alto in confronto ad altri prodotti sul mercato, ma coerente con la tipologia di dispositivo. Ma non mancano sconti e offerte: fino al 2 dicembre, in occasione del Black Friday, è acquistabile a 699,99 euro sempre sul sito Rowenta

Cosa ci è piaciuto

Il robot è piccolo e discreto e si adatta bene ad ambienti piccoli, nonostante si "appoggi" alla base di ricarica e l'ingombro quindi sia tutto in profondità più che in altezza e larghezza. L'aspirazione è potente e complessivamente silenziosa, la mappatura precisa, i sensori non lo hanno mai fatto incastrare. Con la torretta, l'Xplorer 240 AI+ non arriva a 10 cm di altezza, il che gli permette di passare anche sotto il divano. Con l'accessorio per il lavaggio e il panno "vibrante" è possibile una pulizia più profonda di altri dispositivi simili. La manutenzione è davvero sporadica (al netto dei panni da lavare) e semplice da eseguire.

Cosa non ci è piaciuto

È un

po’ rumoroso in fase di svuotamento e non c'è sull'app una funzione che permetta di escluderlo in determinati orari. L'accessorio per il lavaggio non integrato può risultare scomodo per chi programma la pulizia giornaliera.