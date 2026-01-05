Samsung al CES 2026: tra schermi trasparenti, TV enormi e IA ovunque

Dopo un 2025 in cui l'abbiamo vista in tutte le salse, con chatbot, creazione di immagini e gli "agenti", nel 2026 il trend sembra essere quello dell'IA deve integrata nel mondo reale, su prodotti che la usano per qualcosa di concreto e utile.

Samsung lancia al CES una gamma di prodotti completa che fa proprio questo, e che unisce le ultime novità con i prodotti già anticipati per presentare la nuova strategia. Lavatrice, frigorifero, TV e persino il robot lavapavimenti: tutti, in un modo o nell'altro, permettono di trasformare domande naturali e richieste in qualcosa che ha effetto pratico nel mondo reale.

La TV, ad esempio, usa l'IA per processare audio e video, così si può mutare il commento durante una partita o eliminare il rumore di fondo dei tifosi allo stadio. E il robot lava/aspira? Basta usare il comando vocale per chiedergli in modo naturale cosa fare, e lui procederà a farlo riconoscendo la zona della casa dove lo vogliamo mandare.

Micro RGB, proiettori smart e TV con IA generativa

Il salotto è lo spazio centrale nell'esposizione di Samsung, esposizione che quest'anno si "separa" dalle classiche location del CES spostandosi al Wynn con un evento e uno spazio espositivo dedicato. Qui trova posto la nuova gamma Micro RGB, con pannelli micro LED da 55 fino a 115 pollici, ma c'è anche il gigantesco top di gamma da 130" con una cornice metallica dotata di speaker integrati. In parallelo arriva Eclipsa Audio, un sistema di audio spaziale che promette un effetto tridimensionale senza bisogno di soundbar o diffusori esterni.

Accanto ai maxi-schermi c’è il nuovo The Freestyle+, proiettore portatile con AI OptiScreen: corregge automaticamente le distorsioni quando si proietta su superfici irregolari, mette a fuoco in tempo reale e raddoppia la luminosità rispetto al modello precedente, con un altoparlante a 360 gradi integrato. Lo abbiamo provato proiettando sia su una tenda ondulata, sia verso l'angolo di un muro: in pochi secondi, l'IA a bordo adatta l'immagine con risultati sorprendenti.

Interessante anche l’integrazione con Google Foto: i TV Samsung diventano album potenziati dall'intelligenza artificiale generativa che è in grado di trasformare le foto in storie animate, con funzioni di creazione contenuti basate sui modelli di Google.

Il monitor 3D senza occhiali e gli schermi trasparenti

Il CES 2026 segna anche un ritorno: il 3D. In passato ci sono stati vari tentativi, tutti commercialmente falliti. Ora, però, con la gamma Samsung Odyssey arriva il 3D senza occhiali.

Lo abbiamo provato per pochissimi minuti, ma la prima impressione è che, questa volta, la tecnologia 3D sia in grado di svolgere effettivamente il suo lavoro e farlo senza occhiali e in alta risoluzione. Odyssey 3D G90XH è un monitor da 32 pollici 6K che visualizza contenuti tridimensionali senza occhiali sfruttando il tracciamento oculare per regolare profondità e prospettiva in tempo reale.

Dal 3D si passa poi al display trasparente, più limitato nelle applicazioni ma perfetto per chi vuole arredare con la tecnologia sfruttando l'effetto "wow".

Gli elettrodomestici sono sempre più intelligenti

La casa diventa un ambiente intelligente in ogni stanza. Bespoke AI Laundry Combo, una lavasciuga, utilizza un sistema che riconosce i tessuti e adatta il programma di lavaggio. Interessante poi, a livello tecnologico, l'uso dello scambiatore di calore per ridurre i tempi di asciugatura.

Per la pulizia, il Jet Bot Steam Ultra utilizza un processore Qualcomm Dragonwing per riconoscere oggetti, superfici e persino i liquidi versati sul pavimento.

La gamma è ricca di prodotti e modelli, e molti li scopriremo in dettaglio nel corso dell'anno, ma va dalla cantina smart con Gemini (legge le etichette dei vini e consiglia gli abbinamenti) al frigorifero che sa cosa c'è al suo interno.

Vision AI, Bixby e risparmio energetico automatico

Vision AI Companion è la concretizzazione dell'IA. Si tratta di una piattaforma che utilizza diversi agenti IA, ognuno creato per fare al meglio uno scopo definito, e che coordina i vari dispositivi aggiungendo i modelli linguistici (LLM), l'interazione con Bixby e altre funzioni tra cui l'IA generativa.

Importante anche AI Energy Mode, un misuratore già integrato in diversi elettrodomestici che usa l'IA per analizzare le abitudini di utilizzo e le condizioni ambientali, e in base a queste letture va ad agire sul dispositivo (un frigorifero, un'asciugatrice e via dicendo) per gestirne i parametri di funzionamento e ridurre fino al 30% i consumi.

Samsung non presenta quindi solo nuovi prodotti, ma una vera architettura domestica basata sull’intelligenza artificiale. La casa non è più un insieme di oggetti connessi, ma un sistema che osserva, impara e reagisce.

Ed è questo il vero messaggio che parte da Las Vegas: l’IA non è più una funzione da attivare o qualcosa con cui chattare, ma entra ufficialmente n ogni stanza della casa per gestirla secondo i nostri bisogni e desideri.