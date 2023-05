Sicurezza domestica: quali app e dispositivi smart considerare se vai in vacanza

Ancora un paio di mesi e poi milioni di italiani partiranno per le mete estive tanto agognate per un po' di meritato relax prima di rituffarsi nel tran tran quotidiano. Per essere rilassante, però, una vacanza non deve avere stress di varia natura e derivanti, ad esempio, dall'ansia di cosa potrebbe accadere alla propria abitazione durante una lunga e prolungata assenza. Per monitorare in tempo reale cosa succede alle nostre abitazioni la tecnologia ci dà una mano grazie alle app e ai dispositivi che possiamo controllare da remoto e semplicemente collegandoci con i nostri smartphone.

Telecamere smart

Innanzitutto, in un appartamento tech di ultima generazione non possono mancare telecamere smart che inquadrano gli ambienti della nostra casa e ce li mostrano direttamente sul telefonino: sono microcamere che si installano facilmente, sia per gli ambienti interni che per quelli esterni e tramite apposite app ci mostrano in tempo reale cosa accade nelle nostre quattro mura. Moltissimi utenti le utilizzano già anche per motivi diversi dalla sicurezza, ovvero quando si assentano per qualche ora lasciando all'interno un animale domestico così da monitorarne il comportamento e rientrare in casa in caso di emergenza. Con gli smartphone si possono regolare girandole verso destra o sinistra per una migliore e più ampia inquadratura. Alcuni esperti consigliano l'acquisto di quelle dotate di microfono e altoparlante, utili anche quando qualcuno si trova in casa.

L'antifurto

Da sempre, è la prima cosa che viene in mente quando si esce da casa: serve l'antifurto. Con gli anni, anche in questo settore sono stati fatti passi da gigante ed è così che numerosi impianti sono wireless e si possono gestire via Internet o con le app. Possono avere frequenze multiple e molto facili da installare. Chi, invece, vuole ricorrere a sistemi ancora più sicuri del semplice controllo a distanza fai-da-te, ricordiamo che con alcuni abbondamenti è possibile abbinare l'allarme con una centrale di forze dell'ordine che inviano una pattuglia qualora ricevessero il segnale che è scattato l'antifurto dentro la nostra abitazione.

La serratura smart

Molti non sanno che meglio delle tradizionali serrature esistono anche le serratura smart o Smart Lock: si controllano direttamente con il telefonino ma anche usando un portachiavi, una chiave magnetica e un codice Pin così da controllare in tempo reale se qualcuno sta forzando la serratura e dandoci la possibilità di controllare, da remoto, la sicurezza della nostra abitazione. Se ne trovano di varie marche e modelli, basta controllare sui principali motori di ricerca così come su Amazon e scegliere quella più adatta alle nostre tasche ed esigenze. " Uno Smart Lock ti consente anche di tracciare chi va e viene da casa tua tramite app. Monitora chi ha aperto o chiuso a chiave la porta, in qualsiasi momento della giornata ", revocando oppure consegnando "chiavi virtuali" a familiari, amici o vicini fidati come spiegano gli esperti del team Yale.

Queste sono le tre macro aree che ci permettono di stare fuori casa per molto tempo tenendo sotto controllo la nostra abitazione: molte telecamere, antifurti e serrature possiedono app create ad hoc in base all'azienda che si sceglie. Una volta acquistato il prodotto, per ogni sistema operativo (Androis, iOs, ecc.) ci sarà un'applicazione dedicata che andrà scaricata sul proprio smartphone rendendoci più sicuri e felici nel nostro periodo di relax.