Allam e Fallaci, il monito che ritorna: Islam radicale e Occidente tra fede, sicurezza e cronaca

Il 22 marzo 2008, nella Veglia pasquale a San Pietro, Magdi Cristiano Allam allora giornalista e vicedirettore di una testata giornalistica nazionale ricevette il battesimo dalle mani di Benedetto XVI. L’immagine, trasmessa in mondovisione, segnò una svolta irreversibile. Da quel momento, Allam intensificò le sue denunce sulle contraddizioni tra islam radicale e valori democratici, raccontando pubblicamente di minacce, fatwa e imam che in alcune città italiane avrebbero diffuso messaggi di odio contro ebrei, cristiani e contro la stessa cultura liberale.



Magdi Allam non ha mai generalizzato sull’intero mondo musulmano: ha distinto con nettezza le comunità integrate dalle frange estremiste, quelle che a suo giudizio rifiutano la convivenza e predicano lo scontro con l’Occidente.

Prima ancora di Allam, Oriana Fallaci aveva acceso il dibattito all’indomani dell’11 settembre. Le sue parole “L’Islam è il Corano e il Corano è incompatibile con la libertà, con la democrazia, con i diritti umani” risuonano ancora oggi. Non erano semplici provocazioni letterarie, ma un grido d’allarme: se alcuni precetti religiosi vengono interpretati in chiave integralista, inevitabilmente entrano in conflitto con le leggi laiche e con i principi della civiltà occidentale.



Anche lei, come Magdi Allam, fu accusata di estremismo. Eppure entrambi colsero un punto che resta attuale: la difficoltà di conciliare una visione radicale dell’Islam con i valori fondanti delle società europee.



La guerra esplosa tra Hamas e Israele nell’ottobre 2023 ha riportato in primo piano tensioni mai sopite. In Italia e in Europa si sono moltiplicate manifestazioni e cortei, spesso non autorizzati o oltre i limiti della legge, richiedendo un forte dispiegamento delle forze dell’ordine. Parallelamente, operazioni antiterrorismo hanno individuato e smantellato nuclei di simpatizzanti jihadisti in diverse città italiane.

Non si tratta di fenomeni di massa, ma di segnali che alimentano la percezione di insicurezza. Il rischio non riguarda soltanto eventuali attentati, ma anche un logoramento silenzioso della fiducia reciproca, che minaccia la convivenza civile.



E qui è doveroso sottolinearlo: facciamo sempre un plauso alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle prefetture di tutta Italia e all’intelligence. Sono loro che, con un monitoraggio costante e impeccabile, hanno saputo prevenire e contrastare qualsiasi rischio legato al terrorismo. È grazie alle loro capacità investigative se le persone coinvolte in fenomeni di radicalizzazione sono state tempestivamente individuate e assicurate alla giustizia.



Magdi Cristiano Allam, che conosco da oltre vent’anni e di cui posso vantarmi di una sincera amicizia personale, un rapporto reciproco e sincero è un uomo colto, saggio, un grande professionista e soprattutto un uomo di cuore e di valori sani, oltre che profondo conoscitore dell’Islam e del Corano. Da vent’anni ripete instancabilmente lo stesso monito: vigilare senza abbassare la guardia.

In questo periodo, l’Italia ha visto emergere cellule estremiste poi neutralizzate dalla magistratura e servizi di sicurezza, un fatto che conferma l’efficacia del sistema ma anche la necessità di non sottovalutare mai i rischi.



Solo negli ultimi anni, diverse operazioni hanno dimostrato quanto la minaccia sia concreta: nel 2024, il ROS dei Carabinieri ha portato a termine l’operazione “Da’wa Italia”, che ha smantellato un gruppo jihadista con cinque arresti tra Bologna, Milano, Udine e Perugia; un network legato alla propaganda e al sostegno di Al Qaeda e ISIS.

Nel 2025, l’operazione “Medina” a Trieste ha portato al fermo di un sospetto radicalizzato, nell’ambito di un’indagine che mirava a contrastare attività online e legami con reti jihadiste. Altre indagini recenti, condotte da Polizia e Guardia di Finanza, hanno portato all’identificazione e all’arresto di soggetti coinvolti nel reclutamento via web, propaganda e finanziamento di ideologie estremiste.

In più, è da ricordare un’operazione nazionale contro il gruppo neonazista “Werwolf Division”, che ha portato all’arresto di dodici persone in varie città italiane, con accuse di terrorismo, propaganda razziale e detenzione di armi.La lezione è chiara: chi viene in Italia deve rispettare leggi, regole e tradizioni del Paese che lo ospita. Solo così la convivenza potrà rimanere un valore e non trasformarsi in un terreno di conflitto.