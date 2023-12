"Sono stata una dominatrice". Il video e la confessione choc della candidata dem

Si candida a governare, ma un tempo aveva attitudini ben più energiche: dominava letteralmente. Negli Stati Uniti, la candidata democratica al Congresso per lo Stato dell'Oregon, Courtney Casgraux, è diventata un vero e proprio caso: nei mesi scorsi, infatti, qualcuno aveva divulgato online un video che la ritraeva mentre, tra i 20 e 30 anni, lavorava come dominatrice in un club di Manhattan. Ora la donna ha 41 anni, è madre single di un figlio adolescente e si autodefinisce "imprenditrice internazionale". Quelle immagini emerse dal passato avevano però messo in imbarazzo la sua candidatura.

"Ero semplicemente nel panico. Poi ho pensato: 'Chi ha fatto questo?' e ho iniziato a chiamare ogni singola persona che conoscevo del mio passato. Ero come in iperventilazione, piangevo", ha raccontato Courtney Casgraux, che effettivamente aveva avuto un passato come dominatrice in locali per adulti, riuscendo anche a farsi pagare 500 dollari l'ora dai suoi clienti, come riportano i rotocalchi a stelle e strisce. Chiaramente la candidata dem si era subito resa conto che quelle immagini erano ritornate alla luce con l'obiettivo di indebolire la sua permanenza in politica.

"Farmi vergognare per qualcosa che ha contribuito a creare la vita che ho oggi mi ha fatto davvero impazzire. Perché sembrava un attacco alle donne, non solo un attacco a me", ha osservato Casgraux. Lo sconforto e il vittimismo avrebbero però lasciato presto spazio a un sentimento diverso e di riscatto. Ora infatti la donna sta rivendicando la sua sessualità ha anche creato un profilo Playboy per vendere foto osé a 150 dollari ciascuna. Non chiaro come queste scelte si siano integrate con la sua proposta politica, ma nel meraviglioso mondo politico d'oltreoceano è accaduto anche questo.

"Sto rivendicando questa bandiera americana e ciò che rappresenta, e questa è libertà e giustizia per tutti", ha scritto l'ex dominatrice Bdsm, che sui social appare anche in déshabillé, avvolta proprio dal vessillo a stelle e strisce. In un'intervista, la donna ha raccontato di candidarsi al Congresso per "consentire agli americani di lottare per una democrazia che rappresenti veramente i desideri e i bisogni delle famiglie che lavorano". Le principali questioni politiche su cui si concentra la sua campagna sono la garanzia dei diritti e l'uguaglianza delle persone Lgbt, la difesa del diritto all'aborto a livello nazionale, una riforma globale delle armi e l'adozione di azioni immediate sui cambiamenti climatici e la salvaguardia delle nostre risorse naturali.