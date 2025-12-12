Leggi il settimanale
Società |nell'anno dedicato a San Francesco

Dopo la cucina adesso tocca al presepe: "Merita il riconoscimento a patrimonio dell'umanità"

"Una candidatura universale: la Natività esprime valori profondi ed è simbolo globale di amore, luce e speranza", dice Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura con delega Unesco

Dopo la cucina adesso tocca al presepe: "Merita il riconoscimento a patrimonio dell'umanità"
"Dopo i riconoscimenti Unesco per il canto lirico e la cucina, l'Italia si prepara a candidare il presepe e l'arte della sua creazione a patrimonio dell'umanità, nell'anno dedicato a San Francesco". Lo dichiara Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura con delega Unesco.

Bue e asinello assenti, Magi in anticipo: il presepe della Camera diventa un caso politico

"È una candidatura universale: la Natività esprime valori spirituali profondi ed è simbolo globale di amore, luce e

speranza che unisce oltre due miliardi e mezzo di persone nel mondo. Si tratta di un gesto che rievoca le origini francescane del presepe e lancia, in un tempo segnato da incertezze, una forte invocazione di fraternità e pace".

