Dagli Abissini ai Siamesi, ecco quali sono i gatti più intelligenti

La scienza ha stilato anche un'altra classifica che interesserà milioni di persone di tutto il mondo che possiedono uno o più felini: dopo quella dei cani più intelligenti, adesso c'è una graduatoria su quali sono le razze di gatti migliori sotto quel profilo rispetto a tutte le altre.

Ecco la classifica

Anche se non esiste un test standard per misurare l'intelligenza nei gatti, i ricercatori hanno cercato di comprendere il modo con cui riescono ad adattarsi, quali sono i loro livelli di curiosità e il loro bisogno di stimolazione mentale. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Mdpi, ha preso in esame anche e soprattutto il modo di comportarsi sia con gli essere umani (e il modo di interagire) ma anche con altri loro simili. La responsabile scientifica Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca), ha spiegato al quotidiano inglese MailOnline che i gatti Abissini sono considerati la razza più intelligente. " Sono rinomati per i loro alti livelli di intelligenza e curiosità ", ha aggiunto. Tra l'altro, uno studio condotto nel 2021 dall'Università di Helsinki ha affermato che gli Abissini sono anche tra quelli meno timorosi.

Lo studio su migliaia di gatti

La ricerca ha coinvolto oltre 4300 gatti di 26 razze diverse per analizzare sette diversi componenti e tratti caratteristici: paura, attività/giocosità, aggressività verso gli umani, socievolezza verso gli umani, socievolezza verso i gatti, toelettatura eccessiva e problemi con la lettiera. Subito dietro gli Abissini c'è il gatto del Bengala: tra gli inequivocavili segni distintivi ha una pelle che sembra quella di leopardo proprio perché nato dall'incrocio con tra gatto domestico e gatto leopardo. È cosinderata tra le più intelligenti grazie alla buona memoria e ai trucchi che riesce a imparare, tant'è che sarebbe in grado di aprire le ante degli armadi.

Tra le razze più intelligenti compare anche la razza Birmana considerata " energica, curiosa e giocherellona " e che " ama i giocattoli interattivi e impara nuovi trucchi ". A differenza degli abissini e dei bengalesi, questi gatti hanno bisogno di molta attenzione, tant'è che spesso seguono i loro proprietari cercando di mettersi sulle loro ginocchia o a dormire nel letto con loro: gli scienziati spiegano che hanno una natura e un comportamento simile a quello dei cani. Alcuni li hanno persino soprannominati i ​​" gatti con velcro " perché vogliono trascorrere più tempo possibile con le persone e non sono adatti a stare isolati: se lasciati da soli per ore possono sviluppare comportamenti causati da disturbo da stress.

Infine, tra i più intelligenti è stato classificato anche la razza Cornish Rex, piuttosto atletica e famosa per la sua capacità di arrampicarsi, saltare e scattare. Il corpo è piccolo ed esile, anche loro amano stare con i loro padroni e sono in grado di essere addestrati per camminare, addirittura, con il guinzaglio. Non a caso, questi gatti sono stati paragonati ai Border Collie, conosciuti per essere una delle razze canine più energiche e intelligenti. Si tratta di una razza relativamente recente perché nata nel 1950 dall'incrocio di un gatto granaio e una specie sconosciuta. A seguire ci sono i gatti Scottish Fold, i Singapura e i Siamesi, questi ultimi considerati anche tra i più belli esteticamente: tra i più intelligenti figurano anche l'Angora turca e il Bobtail giapponese.