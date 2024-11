"Rarae" acquisisce la storica licenza dell'Antica Spezieria di Brera 1591, per gli appassionati del raro e dell'esclusivo

Ugo Cilento, Maison Cilento 1789

Prodotti esclusivi e di pregio per rispondere alla crescente domanda di articoli unici che raccontano storie autentiche e affascinanti. È questo l'ambizioso obiettivo di "Rarae" la nuova società fondata dai soci Beatrice Gigli, Giovanni Cutolo e Luigi Giovanni Ferrante, che unisce tradizione e innovazione per creare un marchio simbolo d'eccellenza.

La proposta diversificata

L'eccellenza di Rarae, rispetto alle altre realtà, è l'infinita proposta che spazia dagli articoli di artigianato fine a selezioni enogastronomiche, fino a creazioni ispirate al patrimonio culturale e storico italiano. Non solo prodotti quindi, ma esperienze uniche, pensate per una clientela che ricerca il raro e l’originale.

Il raro è l'insolito

Il cuore del progetto nelle parole dell'amministratore di Rarae Beatrice Gigli: “ La nostra visione è quella di inaugurare una nuova era di eccellenza e distinzione dedicata a chi apprezza l’insolito e il raro, senza mai scendere a compromessi sulla qualità. Con Rarae vogliamo non solo offrire prodotti esclusivi, ma raccontare storie degne di essere conosciute, vissute e tramandate ".

La nuova acquisizione

La neonata società ha recentemente acquisito dalla famiglia Cilento, rinomata per la sua lunga tradizione sartoriale dal 1780, la licenza per lo storico marchio Antica Spezieria di Brera, la prima spezieria di Milano e storica istituzione milanese fondata nel 1591 dai Gesuiti.

Famosa per le sue preparazioni erboristiche, la Spezieria ha accolto nel tempo personalità illustri come Napoleone Bonaparte e Alessandro Manzoni. Nel 1837, un giovane Carlo Erba proprio qui iniziò qui la sua attività di farmacista, destinata a segnare la cultura farmaceutica.

Il progetto di valorizzazione

Con un vero gioiello come quello dell'Antica Spezieria di Brera, Rarae si impegna a riportare sul mercato le storiche formule della Spezieria, tra cui l’Elisir di China, la preparazione più antica, e gli Elisir di Carciofo e Rabarbaro, noti per i loro sapori intensi e le proprietà benefiche.

Di prossima uscita è anche un Elisir alla Rosa Canina, apprezzato per le sue proprietà rivitalizzanti e antiossidanti. " Nel rilanciare l’Antica Spezieria di Brera 1591, marchio che affonda le sue radici nell’eredità storica dei Gesuiti, ci impegniamo a celebrare una tradizione che ha origine con Sant’Ignazio di Loyola. Fondato nel 1591, questo luogo non è stato solo un punto di riferimento per la preparazione di rimedi medicinali, ma anche un simbolo della missione gesuita, che combinava scienza, carità e assistenza ai malati" , racconta ancora Beatrice Gigli che aggiunge:

" Carlo Erba, che proprio qui ha iniziato la sua operosa attività di farmacista e mecenate. Oggi, con il marchio Antica Spezieria di Brera 1591, continuiamo a rendere omaggio a questa tradizione, reinterpretando la storia per il consumatore moderno. Il nostro obiettivo è preservare l’eredità di questo luogo come testimonianza di innovazione e storicità ”.

Le "Pillole di Brera"

Di recente introduzione sul mercato le celebri “pillole di Brera”, oggi rielaborate come caramelle artigianali, preparate con ingredienti naturali secondo un attento processo di lavorazione tradizionale. Ogni pillola è realizzata con una consistenza delicata e leggermente farinosa, che richiama le antiche pasticche preparate in spezieria, offrendo ai palati contemporanei un’esperienza gustativa autentica e ricca di storia.

Il processo artigianale segue metodi ispirati alle pratiche antiche, con un’attenta miscelazione delle materie prime per ottenere il bilanciamento ideale tra sapore e consistenza. Le pillole sono disponibili nei gusti China, menta e liquirizia, con nuovi aromi in arrivo, ciascuno capace di rievocare un piccolo viaggio nel tempo.

Inoltre per celebrare ulteriormente il valore dell’artigianalità italiana, Rarae introdurrà, accanto ai prodotti della Spezieria, una linea di accessori sartoriali esclusivi realizzati in seta da Cilento 1780 e dedicati all’Antica Spezieria di Brera. Tra questi, foulard e cravatte che rappresentano l’eccellenza della tradizione sartoriale italiana.

Tradizione e modernità

Le Pillole di Brera sono solo una delle prime novità, perché già a partire dal prossimo anno l’offerta dell’Antica Spezieria di Brera 1591 si amplierà ulteriormente con nuove linee di prodotti, spaziando dalla cosmesi ai prodotti dolciari e per la casa. Inoltre, è previsto un restyling del packaging e una bottiglia rinnovata per gli Elisir, anche con l’introduzione di un nuovo formato più piccolo. Una modalità che unisce tradizione e modernità per un'esperienza sensoriale e autentica del marchio.

L'espansione commerciale in forma mista

Basandosi sulla tradizione dei prodotti d'eccellenza ma guardando al futuro con una modalità moderna, Rarae lancerà la proprio offerta attraverso una piattaforma di e-commerce dedicata, prossimamente attiva, permettendo agli appassionati di acquistare i prodotti firmati Antica Spezieria di Brera 1591 direttamente online. Parallelamente, l’azienda ha avviato una rete distributiva rivolta a grossisti e a selezionati partner del settore, tra cui bar, ristoranti, enoteche, farmacie e profumerie, per estendere la propria presenza sul mercato. In previsione anche l’apertura di un punto di vendita fisico per offrire un'esperienza ancora più immersiva.

Internazionalità e sostenibilità

Il progetto Rarae, ha l'obiettivo di una crescita significativa sia a livello nazionale che internazionale, con una strategia volta a espandere la propria rete di artigiani e fornitori selezionati.

La società adotta un modello di business che integra qualità artigianale e innovazione, rispettando valori di sostenibilità e autenticità e rispondendo così alle nuove tendenze globali nell’eccellenza e nel consumo responsabile.