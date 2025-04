"Harry Potter woke". L'attore nero Essiedu interpreterà Severus Piton: bufera sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

La serie HBO Original di “Harry Potter” sta prendendo forma, ma non mancano le polemiche. Francesca Gardiner, showrunner e produttore esecutivo, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo, hanno annunciato il cast dell’adattamento sul piccolo schermo dell'amata saga di libri di J.K. Rowling, qui in veste di produttore esecutivo. John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt e Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid. Ma a scatenare la bufera è la scelta di Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton: secondo molti è stata influenzata dalla dottrina woke.

L’attore britannico di origini ghanesi si trasformerà nel professore di pozioni di Hogwarts che nella saga cinematografica viene interpretato dal bianco Alan Rickman, scomparso nel 2016 e tra i volti più amati di “Harry Potter”. Volto di spicco della Royal Shakespeare Company, Essiedu ha fatto il suo esordio sul grande schermo in “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, mentre recentemente è stato protagonista nel dramma “The Outrun” di Nora Finghscheidt. Il suo talento è indiscutibile, ma molti fan di “Harry Potter” avrebbero preferito vederlo in un altro ruolo. Nei libri della Rowling il personaggio di Severus Piton è bianco e questa svolta sancita dalla HBO sarebbe legata all’inclusività esasperata che attanaglia Hollywood e dintorni ormai da anni.

Ecco una carrellata di commenti comparsi su X nelle ultime ore: “Ora immaginate cosa succede se il bianco Potter fa il bullo con il nero Severus… Un ottimo modo per promuovere un programma di razzismo e vittimismo”, “Si tratta di una scelta stupida, legata ai diktat del DEI (diversità, uguaglianza e inclusione, ndr) e che non c’entra niente con l’universo di Harry Potter”, “Non si tratta di razzismo, si tratta di rimanere fedeli al materiale originale, semplicemente”. E ancora: “Questo casting sembra una sconfitta per la Warner Bros. Il suo aspetto, per ora, non è nemmeno lontanamente fedele al libro. Molti conservatori si lamenteranno del cambio di razza del personaggio. Mentre molti progressisti hanno già abbandonato il fandom di Harry Potter in base alla Rowling e queste nuove scelte non farà loro certo cambiare idea.

Saranno dieci lunghi anni”.

Il casting era già finito al centro delle polemiche per la decisione di affidare il ruolo di Silente – considerato iconico dal punto di vista british – a un attore statunitense, il già citato John Lithgow.