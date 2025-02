L'ideologia woke arriva anche tra fiori e alberi: ecco l'ecologia queer con le piante Lgbt

Credit: Zewditu Gebreyohanes

La Gran Bretagna regala sempre grandi soddisfazioni quando si parla di religione woke. A Londra e dintorni molte organizzazioni si sentono evidentemente obbligate a sposare cause che non hanno nulla a che fare con la loro missione principale. L’ultimo esempio è legato al Chelsea Physic Garden, uno dei giardini botanici più antichi della capitale UK. Sì, perché l’ente ha deciso di celebrare il mese della storia LGBTQ+ e lo ha fatto in modo a dir poco assurdo con il programma “A Dash of Lavender”.

Come raccontato da Zewditu Gebreyohanes sul Telegraph, il CPG ha messo subito in chiaro i legami culturali tra la botanica e la comunità arcobaleno con un cartello che non lascia grandi margini di interpretazione sull’impostazione integralista. Poi, alla faccia dell’inclusione, ha organizzato degli eventi dedicati esclusivamente alla comunità LGBT come il "Psychedelic Queer Nature Inspired Printmaking Workshop" oppure il workshop "Myths, Mosses & Monsters: Queer Ecology After Dark" che presumibilmente consente ai visitatori di esplorare "uno dei giardini più ammalianti di Londra di notte, avventurandosi attraverso la lente dell'ecologia queer". Sì, avete letto bene: ecologia queer.

Credit: Zewditu Gebreyohanes

L’assurdo programma annuale è nato nel 2022 da “Queer Botany”, un progetto “ecocritico che studia e afferma le connessioni tra queerness e natura". Negli ultimi anni Queer Botany ha esteso i suoi tentacoli in lungo e in largo e ha svolto il suo ruolo in istituzioni "queer" come il Wellcome Trust, il National Trust e i Kew Gardens. Ma la scienza non interpreta un ruolo da protagonista. Anzi.

In un video di presentazione di “A Dash of Lavender” si afferma che "la lavanda ha fiori perfetti, noti anche come". Un concetto che ritorna a più riprese e che ovviamente ha poco, pochissimo a che fare con il buonsenso, ma che rappresenta alla perfezione l'ossessione woke. Forse occuparsi solo di botanica avrebbe più senso…