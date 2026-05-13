“Legittimi odio e violenze”. La Drag Queen fa lezione ai bimbi, poi attacca i Pro Vita

“Voi lo sapete che cos’è una Drag Queen?”. Così, alcuni giorni fa, a Napoli, Mariano Gallo in arte Priscilla Drag, si è presentato a un gruppo di bambini tra i 5 e i 10 anni. E poi ha aggiunto: “È una persona a cui piace giocare con i tacchi, con le parrucche, con i trucchi, con le paillettes, con i costumi molto esagerati…”. Alla fine, poi, sempre rivolgendosi ai bambini, ha chiesto: “Ma secondo voi, soltanto le femminucce possono giocare con i tacchi o con i trucchi?”.

Un episodio divenuto virale che ha provocato l’indignazione di Jacopo Coghe, direttore Generale, Jacopo Coghe di Pro Vita & Famiglia e che per questo motivo è stato attaccato da “Priscilla” la quale ha pubblicato un contro-video in cui si sente l’esponente cattolico pro-life parlare con una voce modificata che lo ridicolizza. Coghe, reo soltanto di essersi opposto a un indottrinamento dei minori, è stato accusato di “legittimare odio e violenza”. Un’accusa che potrebbe essere oggetto di querela. Ma non solo. La Drag Queen ha promesso che continuerà a entrare nelle scuole e a incontrare bambini e bambine come previsto il prossimo 4 giugno a Civitavecchia.

Antonio Brandi, presidente Pro Vita & Famiglia, è sceso in campo per sostenere Coghe e invitando i sostenitori della Onlus di ispirazione cattolica a sottoscrivere a fare altrettanto. “Le Drag Queen sono uomini travestiti da donne con abbigliamenti esagerati e spesso di pessimo gusto. Quella di cui ti parlo è molto famosa, si fa chiamare Priscilla. Ma il suo nome è Mariano, perché è un uomo”, scrive Brandi. Che, poi, aggiunge: “Si definisce ‘un’attivista queer e transfemminista’ e promuove l’agenda politica del movimento LGBT”. Brandi, poi, ha ricordato che lo scorso 9 maggio, “Priscilla” era nuovamente a confronto con dei bambini a cui ha spiegato che “una Drag Queen è come il supereroe di un cartone animato”.