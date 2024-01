L'errore di Lucarelli senz’anima, lo strano "ciao" di Gentiloni e Vannacci: quindi, oggi...

- La Lega si riunisce, critica la Bce, difende l’alleanza con Marine Le Pen (ma non con l’Afd…), è convinta di poter far bene alle elezioni europee. Ma la vera notizia è l’ormai quasi certa candidatura di Roberto Vannacci che secondo il Giornale potrebbe valere fino al 3% di voti. Tanti, e chissà se c’è anche questo dettaglio nelle riflessioni di Giorgia Meloni sul correre o meno: se prendesse meno preferenze del generale, sarebbe clamoroso…

- La morte di Giovanna Pedretti è una tragedia immane. Enorme. Per un semplice motivo: perché per un’idiozia totale, assoluta, infima, minuscola, alla fine ci restano una vita spezzata, una famiglia distrutta, un marito vedovo e una figlia orfana. Sinceramente: ne valeva la pena?

- Il primo appunto riguarda l’origine del tutto. Ovvero quel vizio, ormai abbastanza diffuso, di trasformare in “eroe” tutto e tutti. Soprattutto quando ci sono di mezzo i buoni sentimenti. La risposta di Giovanna alla recensione negativa contro gay e disabili andava raccontata, certo, non aveva bisogno di chissà quale approfondimento ma forse non andava elevarla al rango di grande dimostrazione di civiltà. In fondo, non c’era nulla di straordinario.

- Però, dico però: una volta che la frittata è stata fatta, trattandosi di una pizzeria nella provincia semi-sconosciuta di Lodi, senza problemi economici né necessità reale di pubblicità (solo 13 posti a sedere), c’era davvero bisogno di mettersi a fare debunking con così tanta aggressività?

- Che poi, quelle di Lorenzo Biagiarelli restano delle ipotesi. Insinuazioni, magari plausibili, bastate però su “font” diversi, lettere minuscole e spaziature varie. Non verificate e non verificabili. Eppure spiattellate sui social alla mercé di chiunque. A posteriori chiedo: aveva senso?

- Terzo: Biagiarelli si lamenta dell’odio social “di una tale violenza e quantità” che “anche a una persona non troppo facile potrebbero far pensare a un gesto estremo”. Cioè: quando la vittima della gogna social è lui, non va bene. Se la vittima è una povera ristoratrice sconosciuta, a cui possono bastare “un servizio tg, un post sui social e una storia su Instagram” per andare sotto pressione, invece è tutto normale. Avrei evitato il piagnisteo. E soprattutto avrei evitato di evocare il suicidio, almeno oggi.

- Sia chiaro: non credo che Giovanna Pedretti sia morta, o si sia uccisa, per “colpa” di Lorenzo Biagiarelli o di Selvaggia Lucarelli. Chi lo pensa afferma un’idiozia. Dico solo che il “goffo tentativo di ribalta” che Lorenzo addebitava a Giovanna, forse gli si è ritorto contro. Perché anche il suo scavare ossessivamente su questa storia, lui che peraltro di mestiere fa tutt’altro, appare allo stesso modo un “goffo tentativo” di somigliare alla sua compagna.

- Su Selvaggia Lucarelli non trovo alcuna colpa. Nel senso: si è limitata a fare quello che ha sempre fatto, ovvero cercare di smontare con un tantino di malizia i racconti entusiastici che spesso i giornali scrivono, effettivamente senza approfondire granché. Il suo errore, però, arriva dopo aver appreso la notizia della morte di Giovanna Pedretti. Perché nelle sue stories auto-assolutorie, giuste o meno che siano, manca quel pizzico di umanità che si richiede anche alla più iena delle iene. Limitarsi a dire “la signora viene trovata morta” dimostra poco tatto e pochissima anima.

- La 90enne più veloce al mondo è italiana. Invidia totale: io a 32 anni fatico a coprire con agilità un campo da basket.

- Hanno chiesto a Paolo Gentiloni se intende diventare segretario del Pd al posto di Elly Schlein. Cosa ha risposto? “Arrivederci…”. Non ha confermato, ma neppure smentito. Occhio, Elly…

- Quindi la sinistra che fa il tifo per Hamas si strappa i capelli perché, al memoriale della Shoah, Ignazio La Russa non si definisce “antifascista”. Solo a me pare una contraddizione in termini? Il punto è che, come non smetteremo di ripetere, definirsi “antifascisti” oggi è anacronistico e ideologicamente errato. Perché il movimento “antifascista” ha una connotazione chiara, molto liberticida, spesso violenta, che tutto c’azzecca tranne che con i principi della democrazia.

- Visto che oggi parliamo di debunking mi chiedo: ma è credibile una organizzazione terroristica che sgozza bambini e tiene in ostaggio civili, quando accusa Israele di aver ucciso nei bombardamenti alcuni dei rapiti? Io dico di no. Mi pare più una strategia di guerra, macabra e contraria alle leggi di guerra.

- Fedez mette alla gogna un suo hater, ma sbaglia persona. Querela in arrivo e la conferma delle conferme: il problema di Chiara Ferragni resta ancora suo marito.

- Danilo Toninelli dalle stalle alle stalle. Il ministro non riesce più a comprarsi il tonno perché troppo caro. Non ci credo neppure se lo vedo.

- In Francia il ministro dell'Istruzione è già nella bufera perché manda la figlia alla scuola privata. I cugini d'Oltralpe non mi stanno granché simpatici ma io dico: brava, ognuno manda i bambini dove meglio crede. E po l'obiettivo di un ministro della scuola è quello di rendere gli istituti pubblici competitivi al pari di quelli privati. Dunque, non vedo la contraddizione.