Arriva il procione gender: ecco in quale cartone animato

“Questo è indottrinamento”. Questo è l’addebito principale rivolto da genitori e associazioni britanniche nei confronti di un noto cartone animato per bambini in onda sulla BBC e in Italia su Cartoonito. Parliamo di “Hey Duggee”, pluripremiato cartoon creato da Grant Orchard che si rivolge ai bambini in età pre-scolare: la serie è incentrata sulle avventure di cinque bambini-animali che frequentano un gruppo Scout nel quale apprendono nuove capacità. A fare imbufalire i britannici è stato l’arrivo di un nuovo personaggio figlio della cultura woke.

Come riportato dal Telegraph, in “Hey Duggee” è comparso un procione gender neutral. L’animale non binario che vive fuori dallo schema sociale uomo/donna è stato inserito nell’episodio “Sibling Badge” e non manca nulla, nemmeno i pronomi neutri (“they” e “their”). Il giudizio è tranchant: il linguaggio gender neutral è “inappropriato” e potrebbe “confondere” i bambini che stanno ancora imparando a parlare.

Shelley Charlesworth, ricercatrice per Transgender Trend, un gruppo di attivisti con sede nel Regno Unito, ha descritto l'episodio come “molto inappropriato”: "Il suo pubblico di riferimento sta ancora imparando a parlare e questo non fa che confondere. Le competenze linguistiche e la grammatica accurata richiedono anni per essere apprese, la maggior parte dei bambini commette ancora errori fino all'età di otto anni. Non c'è modo che un bambino di tre o cinque anni possa comprendere i pronomi non binari they/them, e usare questi neo-pronomi non tiene conto dello sviluppo del bambino".

Secondo l’esperta, la BBC avrebbe forzato la mano in nome dell’ideologia gender, poiché queste scelte derivano “dall’attivismo politico degli adulti”. Una cosa appare certa ai critici: non si tratta di un errore, ma di una decisione presa consapevolmente. La BBC ha provato a spegnere le polemiche con una nota: "Tutti sono benvenuti su CBeebies". Ma non è la prima volta che l’emittente televisiva solleva un polverone.

Nel 2023 era stata accusata di voler “fare il lavaggio del cervello” ai bambini affermando – sempre in uno show su CBeebies – che “i pesci maschi potevano diventare pesci femmine”, parlando di transizione a bambini di appena 5-6 anni.